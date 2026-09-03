Mujer en Ciénaga intentó ahorcar a sus 3 hijos tras pelea con su pareja; fue enviada a prisión

Tras las rejas, por lo menos de manera preventiva mientras se adelanta el juicio en su contra, deberá permanecer Barlis Marina Rada Ortiz, la mujer a la que un juez envió a la Cárcel Distrital de Santa Marta tras ser señalada de intentar asesinar a sus tres hijos, menores de edad, en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

De acuerdo con la investigación, el alarmante caso se produjo el pasado 5 de junio, cuando la mujer sostuvo una intensa discusión con su pareja y, en medio de la rabieta, terminó atacando a sus hijos, de 5, 7 y 12 años, a los que intentó ahorcar.

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Los testimonios recaudados por la Fiscalía revelaron que uno de los menores logró escapar por una pared del patio de la vivienda y pedir ayuda a un vecino. Esta persona corrió, intervino oportunamente y evitó que la mujer lograra su cometido y ocurriera una tragedia.



Posteriormente, los niños fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica por las lesiones que sufrieron en el cuello y están fuera de peligro.

La Fiscalía le imputó a la mujer el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, pero ella negó su responsabilidad en estos hechos.