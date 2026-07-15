Cae en Bogotá adolescente señalado del homicidio de un niño de 13 años en Bucaramanga

Casi un año después del asesinato de un menor de 13 años en el barrio Brisas de Provenza de Bucaramanga, la Policía capturó a un adolescente señalado del homicidio. El presunto agresor fue aprehendido en medio de un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en Bogotá, tras una orden judicial emitida por un juez de la capital santandereana.

La aprehensión corresponde a la investigación por el crimen ocurrido el 18 de agosto de 2025 en una cancha de microfútbol del barrio Brisas de Provenza, donde el niño fue atacado con un arma cortopunzante durante un hecho de violencia en el que, según las autoridades, participaron dos adolescentes.

De acuerdo con la investigación, la víctima recibió una herida en el costado izquierdo del cuerpo y, pese a ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el homicidio, investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal adelantaron durante varios meses la recolección de pruebas, entrevistas y otras diligencias judiciales que permitieron identificar al presunto responsable y solicitar la orden de aprehensión ante un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.



Las labores investigativas establecieron que el joven, hoy de 17 años, se encontraba en Bogotá. Con esa información se coordinó un operativo entre unidades de la Policía de Bucaramanga y de la capital del país que permitió ubicarlo en el barrio San Martín de Loba, en la localidad de San Cristóbal, donde se hizo efectiva la orden judicial.

El adolescente fue puesto a disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) en Bogotá y en las próximas horas deberá comparecer ante el juez que lo requiere, quien definirá su situación jurídica por el delito de homicidio agravado.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para esclarecer por completo la participación de las personas involucradas en este caso.