Menor de 13 años murió y otro resultó herido tras ataque de jóvenes en Bucaramanga

Los hechos violentos ocurrieron hacia las 9:45 de la noche del domingo 18 de agosto, cuando, según testigos, cuatro jóvenes armados con armas cortopunzantes llegaron en un vehículo e irrumpieron en el lugar donde varias personas, entre ellas las víctimas, se encontraban reunidas consumiendo sustancias estupefacientes. Sin mediar palabra, los agresores iniciaron una riña que terminó en tragedia en el barrio Cristal Alto, en el sur de Bucaramanga

La víctima mortal de 13 años, recibió una herida en la región torácica que comprometió sus pulmones. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander e ingresado al área de cirugía, no sobrevivió a la gravedad de la lesión.

El otro afectado, es un menor de 16 años, resultó con una lesión en el labio superior luego de autolesionarse accidentalmente con un alambre de púas al huir hacia una zona boscosa para evitar ser atacado. El joven se trasladó por sus propios medios al Hospital San Juan de Dios, donde fue atendido y se confirmó que la herida no era de gravedad.

Un joven murió en medio de una fuerte riña que se presentó entre varias personas en una vía que comunica a los barrios Coomultrasan y Cristal Alto en Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/W4ORnNcgc6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2025

De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, el hecho estaría relacionado con rencillas entre jóvenes de los barrios Dangond y Cristal Alto. Una de las versiones señala a un menor residente en Cristal Alto, como presunto responsable de la agresión mortal.

Los cuatro atacantes emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras la Policía Judicial, la SIJIN y el CTI de la Fiscalía iniciaron las labores de verificación y entrevistas a testigos, entre ellos una menor de edad que presenció los hechos.

Las autoridades señalaron que este nuevo caso refleja los problemas de intolerancia social y las disputas entre grupos juveniles en Bucaramanga, que en varias ocasiones han terminado en riñas fatales.

Por tratarse de víctimas y presuntos agresores menores de edad, se activaron los protocolos de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia y Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos.