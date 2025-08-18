¿Qué ocasionó la pelea entre jugadores de Junior y Bucaramanga? Esto se sabe

El Junior de Barranquilla salvó este lunes su invicto y el liderato de la liga colombiana al vencer por 2-1 al Atlético Bucaramanga, con dos goles de penalti del atacante Steven Rodríguez, en la séptima jornada de la Liga BetPlay.

Sin embargo, el pitazo final estuvo opacado por la pelea que se presentó entre los banquillos del tiburón y el leopardo.



¿Por qué pelearon?

De acuerdo con el diario El Heraldo, todo habría empezado por un gesto realizado por el arquero suplente del Junior, Jefersson Martínez, contra el banquillo del Bucaramanga después del segundo gol de penal del tiburón.

Ante esto, los integrantes del leopardo reaccionaron e intentaron confrontar al portero de 32 años, desatando los empujones y confrontaciones.



Imágenes de la pelea al final del partido entre Junior y Bucaramanga pic.twitter.com/Edgd8TiOEN — matt gaydos gonzález (@MattGGonza) August 19, 2025

Vale enfatizar que este no fue el único hecho que opacó el partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pues también se presentó una pelea en la tribuna entre aficionados del Junior y Bucaramanga, lo que provocó que se detuviera el compromiso durante algunos minutos, pero luego se retomó el compromiso.



¿Cómo ganó el Junior hoy?

Los anfitriones tuvieron su gran oportunidad de tomar ventaja al minuto 54 con una pena máxima que el paraguayo Guillermo Paiva se encargó de cobrar, pero el artillero mandó la pelota por el costado derecho de la portería de Aldair Quintana.

Tras esa jugada llegó el 0-1 para los visitantes en un contragolpe letal en el que el extremo argentino Fabián Sambueza habilitó al atacante Fáber Gil para que mandara el balón al fondo de la red, una jugada que estuvo en suspenso por varios minutos mientras que el VAR revisaba un supuesto fuera de lugar.

El Junior salió a buscar el empate y lo consiguió al 89 cuando el árbitro pitó penalti luego de que el venezolano Leonardo Flores derribara en el área al extremo José Enamorado y Rodríguez mandó el balón al fondo en el cobro.

'Titi' Rodríguez con el Junior Foto: Junior

Flores volvió a derribar en el área a Enamorado, fue expulsado y el árbitro pitó otro penalti, por lo que Rodríguez volvió a tomar el balón y celebró el 2-1 definitivo al minuto 112.

Los barranquilleros lideran el torneo con 17 puntos, cuatro más que el Deportes Tolima, mientras que el Bucaramanga se estancó en el puesto 12 con siete unidades.



Triunfo clave del Tolima

El Deportes Tolima ascendió al segundo lugar luego de vencer 3-1 a Millonarios, que ocupa el último lugar, en un partido en el que el resultado pudo ser mucho más amplio y en el que los visitantes jugaron con 10 durante más de 80 minutos por la expulsión del extremo Alex Castro en el inicio del juego.

Los bogotanos tomaron la ventaja con una anotación del central Jorge Arias, pero muy rápido el Tolima remontó con un doblete del centrocampista Brayan Rovira.

En el segundo tiempo, el Tolima tuvo muchas oportunidades de ampliar la ventaja y lo consiguió al 80 con un tanto de Gonzalo Lencina, a pase del volante Kevin Pérez.

En otros resultados de la jornada, el Atlético Nacional, con una nómina alterna, empató 2-2 en casa con Fortaleza, mientras que el Deportivo Pereira se impuso 2-1 al América de Cali.

El Deportivo Cali, por su parte, le ganó 3-1 al Unión Magdalena y escaló al puesto 11, que ocupa con nueve unidades y lo pone a soñar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales.