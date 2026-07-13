Enviaron a cárcel a alias ‘Pablo’ por desaparición forzada y homicidio en el Bajo Cauca

Como Joan Sebastián Agudelo Florián, alias 'Pablo', fue identificado este presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y a quien la Fiscalía General judicializó por su posible participación en homicidios, desapariciones y casos de violencia sexual en el Bajo Cauca antioqueño.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que este hombre sería el encargado de retener y trasladar a personas señaladas de colaborar o conocer información sobre otros grupos armados ilegales para que fueran increpadas y sometidas a preguntas por parte de los cabecillas de la organización.

"En motocicletas a la cancha del sector conocido como La Palizada, en el corregimiento de Buenos Aires, en el municipio del Bagre. Estando en ese sitio, ubican a 2 personas que se encontraban fútbol, quien al notar la presencia de los miembros del Clan del Golfo, emprende la huida, siendo alcanzado quien le dispara con un revolver calibre 38 en reiteradas oportunidades", señaló el fiscal del caso.

De igual manera, se conoció que estaría involucrado en la desaparición de un hombre en febrero de 2023 en El Bagre. También es señalado de participar en la retención y posterior crimen de un poblador del corregimiento La Palizada de El Bagre, 10 años antes, en julio de 2013.



Asimismo, del abuso sexual de una mujer que permaneció encerrada durante tres días en una finca, en medio de tratos crueles y degradantes por no responder a los insistentes cuestionamientos en su contra, en hechos ocurridos en abril de 2023 en Zaragoza.