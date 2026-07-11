Bombardeos contra el Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia: reportan dos abatidos

En medio de la compleja situación de orden público en el Nordeste antioqueño, el Ejército Nacional confirmó que adelanta una operación militar en zona rural del municipio de Amalfi en donde se cuenta con la ayuda de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el procedimiento está dirigido contra la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que se disputa el terreno con las disidencias y el ELN.

En la zona del Nordeste antioqueño algunas personas han reportado fuertes detonaciones desde hace varias horas, uno de esos relatos lo conoció BLU Radio.

"Está prendido, están dando bombas y de todo, pero hay un voleo el berriondo de tres helicópteros y avionetas que están bombardeando por por todo esto", expresó.



Mientras el operativo militar continúa en la zona rural de Amalfi, se espera un consolidado sobre los ataques contra el Clan del Golfo que, de momento, ha dejado a dos presuntos delincuentes abatidos.

Hay que recordar que en el Nordeste antioqueño, como aseguran las autoridades departamentales, es en la única zona de Colombia en donde el Clan del Golfo se pelea el territorio contra una alianza de las disidencias y el ELN.