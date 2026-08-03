Menores habrían sufrido maltrato en Risaralda: los dejaron entre la ventana y la reja de una casa

A un hogar de paso fueron trasladados los dos menores que presuntamente fueron víctimas de maltrato infantil en una vivienda del barrio La Pradera II, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó, mediante un comunicado, que los niños fueron retirados de su hogar para brindarles protección e iniciar, junto con la Comisaría de Familia del municipio, un proceso de restablecimiento de sus derechos.

“Se dispuso oportunamente un cupo en la modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto, garantizando a los niños un entorno seguro, protector y adecuado para la salvaguarda de sus derechos mientras se desarrollan las actuaciones administrativas correspondientes”, señaló la entidad.

Las víctimas son un niño y una niña que, según la denuncia de una vecina, habrían sido sometidos a maltrato físico y verbal por parte de sus cuidadores. La mujer aseguró, a través de un video que se viralizó en redes sociales, que ambos fueron dejados como castigo entre las rejas y la ventana de la fachada de la vivienda.



En las imágenes se observa a los dos menores dormidos en ese reducido espacio. Uno permanece de pie, apoyado entre las rejas, mientras el otro aparece sentado, con las piernas colgando.

La denunciante afirmó que los niños permanecieron llorando durante más de dos horas antes de quedarse dormidos por el cansancio.

El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Pablo Gómez, informó que los menores fueron valorados por personal médico y se encuentran fuera de peligro. Además, agradeció las denuncias de la comunidad, que permitieron la oportuna intervención de las autoridades.