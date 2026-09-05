Cancillería anuncia medidas ante reclutamiento de colombianos en Rusia y Ucrania

La Cancillería intensificó las acciones para prevenir que ciudadanos del país sean trasladados al extranjero y terminen vinculados a conflictos armados internacionales. La alerta se concentra especialmente en los casos relacionados con Rusia y Ucrania, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido más de 1.700 solicitudes de asistencia consular y ha identificado denuncias sobre posibles ofertas laborales engañosas.

El Gobierno dejó claro que Colombia no promueve, incentiva ni autoriza la participación de sus ciudadanos en conflictos armados fuera del territorio nacional. Por esta razón, la Cancillería adelanta gestiones diplomáticas con Rusia y Ucrania para solicitar el cese de la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas y facilitar el regreso de quienes ya se encuentren involucrados.

Las cifras conocidas por el ministerio muestran la dimensión de la situación. Hasta septiembre de 2026 se han registrado 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y 890 correspondientes a connacionales en Rusia. No todos los reportes corresponden a una misma situación, entre ellos hay ciudadanos fallecidos cuyos restos ya fueron repatriados o sepultados en el exterior por decisión de sus familias, casos que todavía esperan repatriación, connacionales declarados desaparecidos en combate, ciudadanos cuya desaparición ha sido reportada por sus familiares sin confirmación oficial y casos de colombianos detenidos.

Mercenario bolivarense desaparecido en Rusia. Suministrada.

Falsas ofertas de empleo

Uno de los principales focos de preocupación para las autoridades está en la manera en que algunos ciudadanos estarían siendo captados. La Cancillería ha recibido denuncias y testimonios sobre personas naturales y jurídicas que presuntamente ofrecen empleos en el extranjero que, posteriormente, terminan relacionados con la prestación de servicios militares en países involucrados en conflictos.



Frente a esta situación, el ministerio ha trasladado información a la Fiscalía General de la Nación. Desde el área encargada de trata de personas en la Cancillería se han realizado 21 oficios dirigidos a la Fiscalía y a su Dirección de Asuntos Internacionales, con el objetivo de que las autoridades judiciales conozcan estos casos y puedan adelantar las investigaciones correspondientes.

Además de las gestiones diplomáticas, el Gobierno puso en marcha medidas de prevención. La Cancillería creó un protocolo de atención en las oficinas donde se expiden pasaportes, con el propósito de identificar a personas que manifiesten su intención de viajar al exterior para prestar servicio militar en conflictos internacionales y brindarles información sobre los riesgos de esta decisión.

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El procedimiento fue socializado con las coordinaciones de pasaportes de Bogotá, las gobernaciones y Migración Colombia. A esto se suma una campaña de sensibilización dirigida a los ciudadanos para advertir sobre las consecuencias de aceptar ofertas laborales relacionadas con servicios militares en el exterior.

También se realizaron capacitaciones al Centro Operativo AntiTrata (COAT) del Ministerio del Interior y a comités territoriales, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para identificar este fenómeno y atender a las personas y familias que puedan verse afectadas.

La Cancillería insiste en que detrás de algunas de estas situaciones podrían existir mecanismos de captación mediante engaños y, por eso, recomienda a los colombianos verificar cuidadosamente cualquier oferta de trabajo que implique viajar a países donde existen conflictos armados. El llamado del Gobierno es a no aceptar propuestas que puedan terminar comprometiendo la seguridad, la integridad y los derechos de los ciudadanos.