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Reportan sismo cerca al volcán Puracé este sábado

Vale recordar que, desde hace varias semanas, se ha intensificado la actividad de este volcán y está en alerta naranja.

Reportan sismo cerca al volcán Puracé este sábado.jpg
Reportan sismo cerca al volcán Puracé este sábado 5 de septiembre
SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Un sismo de magnitud 3,1 fue reportado este sábado, 5 de septiembre, en el departamento del Cauca, de acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se registró a las 1:46 de la tarde y tuvo como epicentro un punto cercano al municipio de Totoró.

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Según la información publicada por el SGC, el evento sísmico tuvo una profundidad de 9 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial. El epicentro se localizó a 14 kilómetros de Totoró, Cauca, en un área señalada como de influencia del volcán Puracé.

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El reporte técnico ubicó el fenómeno en las coordenadas 2,41 grados de latitud y -76,33 grados de longitud.

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En la publicación de X, algunos usuarios respondieron que sí sintieron el evento sísmico, por ejemplo, en Popayán y Armenia.

Hasta el momento de la información suministrada en el boletín no se reportan datos sobre personas afectadas o daños materiales relacionados con el temblor.

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El sismo ocurrió en una zona del Cauca donde se encuentra el volcán Puracé, uno de los sistemas volcánicos monitoreados permanentemente por las autoridades geológicas. El mapa publicado por el SGC muestra el epicentro en inmediaciones de Totoró y dentro del área de influencia establecida para el volcán.

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el territorio nacional y recordó a la ciudadanía la importancia de reportar si sintió este movimiento. Estos reportes permiten recopilar información sobre la percepción del sismo en diferentes sectores y complementar los datos obtenidos mediante las estaciones de monitoreo.

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