Joven bolivarense, que se habría ido como mercenario a Rusia, está desaparecido hace un mes

El 14 de junio, a las 3:00 de la madrugada, fue la última comunicación entre Geiner Díaz Vega y su familia.

Desde ese entonces, el joven bolivarense, de 24 años, que desde el pasado mes de abril se habría ido como mercenario a Rusia, perdió todo tipo de contacto con su familia.

En su natal Arjona, Bolívar, sus padres y sus hermanos relataron que en esa última comunicación, el joven técnico en maquinaria pesada, reveló que se encontraba en territorio ucraniano asediado por drones y misiles.

“Él nos dijo que se encontraba en una trinchera con otros colombianos, pero que estaban en territorio ucraniano. Me dijo, hermanita esto aquí está pesado, aquí estoy, no puedo salir de aquí adentro, porque si salgo están los drones, los misiles. Y hablamos de rapidez porque él me decía, no puedo estar hablando tanto porque los drones detectan los celulares. Y esa fue la última vez que pudimos contactarnos con él”, contó en diálogo con BLU Radio, Geinis Díaz, hermana del joven desaparecido.



En medio de la incertidumbre, Geinis Díaz aseguró que su hermano partió a Rusia, sin revelar sus planes a su familia, pero lo hizo buscando mejores oportunidades e ingresos para él y su pequeña hija de 4 años.

“Nosotros nos enteramos que él estaba en Rusia el 27 de abril que nos llamó desde allá cuando llegó. Al principio, por supuesto, nos dio mucho miedo porque todo lo que uno ve en las noticias que está pasando por allá, pero luego él nos mostraba y nos mandaba fotos donde nos decía todo iba muy bien. Nos decía que quería buscar un mejor futuro, pues él había prestado el servicio militar aquí en Colombia hace tres años”, dijo.

Tras completar un mes sin tener ninguna información sobre el joven que, antes de partir a Rusia estaba residenciado en Bogotá, y sin tener contacto de ninguno de los otros jóvenes que habrían viajado junto a él desde Colombia, la familia pidió apoyo de la Cancillería colombiana para saber sobre su paradero.

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“El llamado que estamos haciendo a la Embajada y a la Cancillería, es que no que nos ayuden a saber algo sobre Geiner, que este no sea como muchos casos que hemos escuchado donde no se resuelve nada; ya enviamos una carta y estamos esperando que nos respondan. Mi mamá está desesperada, casi no puede dormir, y es una situación muy difícil para todos”, sostuvo la angustiada hermana.