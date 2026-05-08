Ejército ruso capturó a mercenario colombiano de 24 años que luchaba para Ucrania: "Bienvenido"

Un militar colombiano de 24 años fue capturado por tropas rusas mientras combatía del lado de Ucrania, según informaron medios estatales rusos. El joven fue identificado como William Andrés Gallego Orozco y, de acuerdo con la información divulgada por el diario Rossiyskaya Gazeta, integraba la Brigada Charter de la Guardia Nacional ucraniana.

Las imágenes y reportes difundidos desde Rusia muestran el momento en el que el colombiano es interrogado por soldados rusos tras su captura cerca de Kupyansk. En el video, uno de los militares le pregunta en inglés de dónde es y el joven responde: “Colombia”. Acto seguido, uno de los uniformados le dice: “Bienvenido a Rusia, hermano”.

Según la versión entregada por el periódico diario oficial del Gobierno de la Federación de Rusia, Orozco habría sobrevivido a un combate en el que murieron varios de sus compañeros. Posteriormente fue llevado a la retaguardia luego de que le retiraran el chaleco antibalas.

¿Qué se sabe de William Gallego, capturado en Rusia?

La información publicada por Rossiyskaya Gazeta señala que William Gallego hacía parte de una unidad adscrita a la Guardia Nacional de Ucrania, en medio de los enfrentamientos que continúan entre las fuerzas rusas y ucranianas.



De acuerdo con el canal ruso “Guerra. Historia. Armas”, citado por Rossiyskaya Gazeta, el colombiano cuyo alias era 'Cantor' (cantante en español) inicialmente figuraba como muerto tras un enfrentamiento armado, pero luego fue encontrado con vida y capturado por militares rusos.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del ciudadano ni sobre posibles gestiones diplomáticas relacionadas con su caso.



¿Cuántos colombianos están combatiendo en Ucrania?

El caso volvió a poner sobre la mesa la participación de exmilitares colombianos en la guerra entre Rusia y Ucrania. El pasado 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro aseguró que miles de colombianos están involucrados en el conflicto armado europeo.

“Siete mil colombianos con entrenamiento militar están luchando en la guerra de otros y muriendo sin sentido en Ucrania. No queremos ser exportadores de muerte”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Petro también recordó que el mercenarismo está prohibido por la legislación colombiana y mencionó que el país se adhirió recientemente a la Convención Internacional contra el Reclutamiento y la Financiación de este tipo de actividades.

No es la primera vez que el jefe de Estado se refiere al tema. En 2025 ya había calificado el mercenarismo como “un robo al país”, luego de declaraciones del embajador ruso en Bogotá, Nikolai Tavdumadze, sobre el elevado número de colombianos que viajan a combatir del lado ucraniano.

El portal ruso LostArmour, que realiza seguimiento al conflicto, aseguró que los colombianos encabezan la lista de extranjeros fallecidos mientras combatían junto a Ucrania. Según sus registros, habría 605 colombianos muertos en la guerra.

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Esa misma plataforma sitúa a ciudadanos estadounidenses en el segundo lugar con 110 fallecidos y a georgianos en el tercero con 90 muertos.

Además, fuentes citadas por el mismo medio estatal señalaron que al menos 150 familias colombianas estarían buscando información sobre familiares desaparecidos tras viajar a Ucrania para integrar unidades militares.