Cinco colombianos que viajaron a la guerra de Ucrania denuncian estar retenidos en ese país

Todo un drama viven cinco colombianos, uno de ellos del Valle y otro de Santander de Quilichao, Cauca, quienes se encuentran en una situación crítica en la frontera de Ucrania.

Uno de ellos viajó en diciembre por segunda vez a ese país y, tras tomar la decisión de retirarse, él y su grupo enfrentan ahora dificultades en la frontera, donde, al parecer, permanecen retenidos sin poder salir de ese territorio.

"Nosotros nos queremos ir, ya llevamos acá cuatro meses, quince días sin comer, sin atención médica. Nos tienen aquí esposados como una banda, como una sagrada vagabunda, como si fuéramos delincuentes, como si hubiéramos hecho algún daño en Ucrania. Todo esto ocurre por qué no tenemos los sellos de salida, nos tienen aquí en una oficina, de acá, en las instalaciones secretas y aquí en la frontera", manifestó uno de los colombianos.

Otro de ellos indicó que hace algunos días, su grupo fue víctima de una incursión por parte de fuerzas rusas, en la que fueron atacados con drones, de la que milagrosamente lograron sobrevivir, y dice que actualmente viven en condiciones precarias.



"Ya no hay agua, nada. No hay ni comida, la nevera esta vacía, solo hay unos pescados ya tiesos y viejos. Hablamos con los comandantes, y ya no nos contestan, tampoco nos han pagado y lo que hay ya está viejo. Los comandantes nos dejan encerrados en esta casa, y nos dicen que no podemos salir hasta está nueva orden", relató una de las víctimas.

Ante esta situación, los familiares hacen un llamado urgente a las autoridades colombianas y organismos internacionales para que se les brinde apoyo y acompañamiento que les permita regresar al país.

