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Disidencias de las Farc habrían secuestrado a cuatro jóvenes en Jamundí, Valle

La Defensoría hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en las investigaciones, identifique a los responsables y esclarezca lo ocurrido.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: Lina Sandoval
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo confirmó el secuestro de cuatro jóvenes en zona rural del municipio de Jamundí, ocurrido en las últimas horas. Según la entidad, los hechos serían atribuibles a integrantes del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

El secuestro se registró en el corregimiento de Villa Paz, donde hombres armados irrumpieron en la comunidad, intimidaron a sus habitantes y retuvieron a los jóvenes, llevándolos con rumbo desconocido.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en las investigaciones, identifique a los responsables y esclarezca lo ocurrido.

Asimismo, la entidad instó al Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y en coordinación con las autoridades territoriales, a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección para la población joven en la región.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exigió a las disidencias de las Farc cesar de manera inmediata estas acciones y proceder a la liberación, sin condiciones, de las personas retenidas, respetando su derecho fundamental a la vida.

Defensoría advierte secuestro por parte de disidencias.jpeg

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