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Blu Radio  / Salud  / Deudas del sistema de salud oscilan entre $24 y $33 billones: alerta Defensoría

Deudas del sistema de salud oscilan entre $24 y $33 billones: alerta Defensoría

La Defensoría reveló que los colombianos están gastando 17,2 % más de su bolsillo por fallas en la atención médica y cobros en el sistema de salud, cuyas deudas ya superan los 30 billones de pesos.

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