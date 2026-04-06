Persisten bloqueos en Buenaventura por falta de agua potable debido a bajo nivel del río Escalerete

Habitantes de Buenaventura, Valle, mantienen bloqueos desde tempranas horas en el puente El Piñal, como protesta por la falta de suministro de agua potable que se ha registrado en los últimos días.

La medida ocurre luego de que la empresa de servicios públicos del distrito emitiera alerta roja debido al bajo nivel del río Escalerete, principal fuente de abastecimiento de la ciudad, situación que ya cumple una semana.

“Hemos venido manifestando esta problemática de sequía, que ha sido atípica. Mientras en otras regiones del país se inicia la segunda ola invernal, aquí permanecemos en alerta roja por los bajos caudales, lo que reduce la presión y limita la llegada del servicio de acueducto a muchos hogares”, explicó María Efigenia Salazar, gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura.

Las autoridades advierten que, debido a la prolongada ausencia de lluvias en el Pacífico, aún no hay fecha definida para la normalización total del servicio. Se implementa un plan de contingencia que incluye racionamiento en sectores críticos y suministro mediante carrotanques.



“Hacemos maniobras especiales, suministrando agua por bloques y barrios para concentrar el servicio, además del apoyo con carrotanques externos y propios de la entidad. Uno de los sectores más afectados es la Comuna 12”, detalló Salazar.

La empresa también señaló que la deficiencia de la infraestructura de acueducto y alcantarillado ha agravado la situación, ya que no tiene la capacidad suficiente para atender a toda la población.