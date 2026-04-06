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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Persisten bloqueos en Buenaventura por falta de agua potable debido a bajo nivel del río Escalerete

Persisten bloqueos en Buenaventura por falta de agua potable debido a bajo nivel del río Escalerete

La empresa de servicios públicos emitió alerta roja debido al bajo nivel del río Escalerete. Con carrotanques están abasteciendo a los barrios perjudicados.

Bloqueos en Buenaventura por falta de agua potable que afectan a la comunidad.jpg
Bloqueos en Buenaventura por falta de agua potable que afectan a la comunidad.
Foto: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura
Por: Alejandro Muñoz
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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