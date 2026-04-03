Esto se sabe del asesinato de líder social en zona rural de Florida, Valle del Cauca

El municipio de Florida, en el Valle del Cauca, se encuentra conmocionado tras el asesinato de Álvaro Marín Galeano, un reconocido líder campesino y comunal de la región.



¿Quién era el más reciente líder social asesinado en Florida, Valle?

Quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros y también hacía parte de la Asociación Campesina. Además, integraba la guardia campesina, una organización dedicada a la defensa del territorio y al acompañamiento de las comunidades rurales del sector.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. El líder campesino murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer este crimen y determinar los móviles del ataque. Entre los aspectos que se analizan está si la víctima había recibido amenazas recientes.

Leonardo González, director de Indepaz, manifestó su preocupación por el incremento de asesinatos de líderes sociales en diferentes regiones del país, situación que, según señalan, también se ha venido evidenciando con fuerza en el Valle del Cauca.



Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo había emitido previamente una alerta temprana por la presencia y actividad de grupos armados ilegales en esta zona del departamento.