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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Esto se sabe del asesinato de líder social en zona rural de Florida, Valle del Cauca

Esto se sabe del asesinato de líder social en zona rural de Florida, Valle del Cauca

El líder campesino fue atacado a tiros por sujetos en motocicleta; autoridades investigan los móviles del crimen.

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