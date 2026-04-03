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Ni Juan ni Felipe: este es el apóstol con más tocayos en Colombia, según Registraduría

De acuerdo con el listado de la entidad nacional, solo dos de los apóstoles de Jesús no comparten nombre con ninguna persona en todo el país.

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