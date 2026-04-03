Ni Juan ni Felipe: este es el apóstol con más tocayos en Colombia, según Registraduría

Con motivo de la Semana Santa, una época que los colombianos, además de viajar, utilizan para reflexionar y acudir a las tradicionales procesos y a diferentes regiones con destinos religioso a lo largo del país, la Registraduría Nacionial del Estado Civil reveló un curioso top en el que comparte el listado de los apóstoles que tienen más tocayos en Colombia.



Estos son los apóstoles con menos tocayos en Colombia

El listado fue compartido por la entidad nacional a través de su canal de Whatsapp y, según el mismo, solo dos de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús en la última cena no tiene ni un solo tocayo en todo el país. Los apóstoles sin tocayo son, de acuerdo con los números de la Registraduría, Simón El Zelote y Judas Iscariote. Junto a ellos, los únicos apóstoles que tienen 10 tocayos o menos en Colombia son Santiago El Menor, con uno en todo Colombia, Santiago El Mayo, con 3, y Judas Tadeo, cuyo nombre comparten 8 personas en todo el país.

Luego de ellos, en un ránking ascendente, aparecen dos apóstoles que no llegan a los tener 1.000 tocayos en Colombia: Simón Pedro y Bartolomé, con 240 y 422 respectivamente. Más arriba en el listado, el primero en superar el millar de personas que comparten su nombre es Juan, con 13.898 tocayos en Colombia, de acuerdo con las cifras entregadas por la Registraduría Nacional.



Los apóstoles con más tocayos en Colombia

Finalmente, las 4 posiciones más altas, es decir, los 4 apóstoles de Jesús que tienen más tocayos en Colombia son, en orden creciente, Tomás (20.498), Felipe (21.744), Andrés (41.592) y, el único con más de 50.000, es Mateo (53.999).