Estas son las películas disponibles en Semana Santa: esta es la cartelera

Miles de personas aprovechan Semana Santa para tomarse unos días de descanso y salir de la rutina habitual, si bien muchos viajan para estas fechas, otros se quedan en casa y comparten en familia. Uno de los planes que, por años, cientos de colombianos optan para disfrutar ha sido el de ir a cine y ver los últimos estrenos.

De manera habitual, Cine Colombia operará tanto jueves como viernes santo, pese a ser días de festividad. Por eso, conozca toda la cartelera disponible para estas fechas de Semana Santa para ir a disfrutar en el cine.

Cine Colombia anuncia cambio importante // Fotos: Cine Colombia/Image FX

Cartel Cine Colombia Semana Santa

The Super Mario Galaxy Movie ( Super Mario Galaxy: La Película ) — Mayores de 7 años | 1h 38m | Estreno: 1 de abril de 2026 | Acción | Dinamix, 2D, 3D, doblada.

( ) — Mayores de 7 años | 1h 38m | Estreno: 1 de abril de 2026 | Acción | Dinamix, 2D, 3D, doblada. Project Hail Mary ( Proyecto Fin del Mundo ) — Mayores de 7 años | 2h 36m | Estreno: 19 de marzo de 2026 | Acción | 2D, doblada.

( ) — Mayores de 7 años | 2h 36m | Estreno: 19 de marzo de 2026 | Acción | 2D, doblada. Nuremberg ( Nuremberg: El Juicio del Siglo ) — Mayores de 12 años | 2h 28m | Estreno: 26 de marzo de 2026 | Suspenso | 2D, doblada.

( ) — Mayores de 12 años | 2h 28m | Estreno: 26 de marzo de 2026 | Suspenso | 2D, doblada. Hoppers ( Hoppers: Operación castor ) — Para todo público | 1h 45m | Estreno: 5 de marzo de 2026 | Animación | 2D, doblada.

( ) — Para todo público | 1h 45m | Estreno: 5 de marzo de 2026 | Animación | 2D, doblada. Shelter ( El Guardián Último Refugio ) — Mayores de 12 años | 1h 47m | Estreno: 12 de marzo de 2026 | Acción | 2D, doblada.

( ) — Mayores de 12 años | 1h 47m | Estreno: 12 de marzo de 2026 | Acción | 2D, doblada. Scream 7 — Mayores de 15 años | 1h 54m | Estreno: 26 de febrero de 2026 | Terror | 2D, doblada.

— Mayores de 15 años | 1h 54m | Estreno: 26 de febrero de 2026 | Terror | 2D, doblada. Turbulence — Mayores de 12 años | 1h 31m | Estreno: 26 de marzo de 2026 | Acción | 2D, doblada.

— Mayores de 12 años | 1h 31m | Estreno: 26 de marzo de 2026 | Acción | 2D, doblada. Twilight (Crepúsculo) — Mayores de 12 años | 2h 0m | Estreno: 19 de marzo de 2026 | Fantasía | 2D.

'Super Mario Galaxy', el principal estreno de Semana Santa

En plena temporada de Semana Santa, Cine Colombia anunció el estreno de Super Mario Galaxy: La Película en 217 salas del país, acompañado de una estrategia para ampliar la experiencia del público más allá de la pantalla con vasos coleccionables inspirados en personajes como Bowser y Yoshi, disponibles por tiempo limitado en sus múltiplex y canales digitales.

La cinta tendrá funciones en español doblado y en idioma original, además de exhibiciones en formatos premium como Dynamix, Platino, Mega Salas, Onix e IMAX, en un momento clave para la taquilla nacional, ya que Semana Santa suele ser una de las temporadas de mayor asistencia a cine en Colombia, especialmente para planes familiares.

