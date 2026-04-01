Estas son las películas disponibles en Semana Santa: esta es la cartelera

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Miles de personas aprovechan Semana Santa para tomarse unos días de descanso y salir de la rutina habitual, si bien muchos viajan para estas fechas, otros se quedan en casa y comparten en familia. Uno de los planes que, por años, cientos de colombianos optan para disfrutar ha sido el de ir a cine y ver los últimos estrenos.
De manera habitual, Cine Colombia operará tanto jueves como viernes santo, pese a ser días de festividad. Por eso, conozca toda la cartelera disponible para estas fechas de Semana Santa para ir a disfrutar en el cine.
En plena temporada de Semana Santa, Cine Colombia anunció el estreno de Super Mario Galaxy: La Película en 217 salas del país, acompañado de una estrategia para ampliar la experiencia del público más allá de la pantalla con vasos coleccionables inspirados en personajes como Bowser y Yoshi, disponibles por tiempo limitado en sus múltiplex y canales digitales.
La cinta tendrá funciones en español doblado y en idioma original, además de exhibiciones en formatos premium como Dynamix, Platino, Mega Salas, Onix e IMAX, en un momento clave para la taquilla nacional, ya que Semana Santa suele ser una de las temporadas de mayor asistencia a cine en Colombia, especialmente para planes familiares.