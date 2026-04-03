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Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Dónde ver 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson en Colombia durante Semana Santa 2026?

¿Dónde ver 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson en Colombia durante Semana Santa 2026?

Cada Semana Santa, 'La Pasión de Cristo' vuelve a reunir a miles de familias en Colombia alrededor de una de las historias más representativas de la religión.

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