¿Dónde ver 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson en Colombia durante Semana Santa 2026?

Como ocurre cada año en Semana Santa, 'La Pasión de Cristo', la recordada película dirigida por Mel Gibson, vuelve a convertirse en una de las producciones más buscadas por los colombianos. La cinta, estrenada en 2004 y protagonizada por Jim Caviezel, retrata las últimas horas de la vida de Jesús y suele disparar su audiencia en esta época por su fuerte carga religiosa y emocional.

Por eso, muchas familias la incluyen dentro de sus planes de Semana Santa, no solo por su carga religiosa y emocional, sino también por su apuesta cinematográfica, ya que fue rodada en lenguas como el arameo y el latín para acercarse al contexto histórico del relato.

La Pasión de Cristo Foto: captura

'La Pasión de Cristo': dónde ver la película de Mel Gibson en Colombia

Gracias al streaming, los colombianos podrán ver la cinta durante la Semana Santa 2026 sin salir de casa. Actualmente, la película está disponible en Prime Video y Netflix. En algunos casos, además, también puede encontrarse en internet a través de otras plataformas o servicios de video bajo demanda, e incluso en YouTube, dependiendo de la disponibilidad del momento.



¿Caracol transmitirá 'La Pasión de Cristo' este 2026?

No, al menos por ahora. En su programación especial de Semana Santa no figura 'La Pasión de Cristo'. En su lugar, el canal apostará por las tradicionales producciones de ‘Grandes historias de la Biblia’, una franja que suele reunir relatos inspirados en personajes y episodios bíblicos.

Además, a través de Ditu, la plataforma de streaming de Caracol, también habrá contenido pensado para compartir en familia durante esta temporada.



Película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson Imagen tomada de Caracol TV.

¿Por qué sigue siendo una de las películas más vistas en Semana Santa?

Esta cinta se ha mantenido como una de las producciones más vistas durante la Semana Santa no solo por su enfoque religioso, sino también por el impacto que tuvo desde su estreno. La película, dirigida por Mel Gibson, marcó a toda una generación de espectadores por la crudeza de sus escenas, su ambientación y la intensidad con la que retrata uno de los episodios más importantes del cristianismo.

Con el paso de los años, la cinta se convirtió en una tradición para muchas familias en Colombia y otros países de América Latina, especialmente durante los días santos, cuando suele crecer el interés por producciones de corte bíblico o espiritual.