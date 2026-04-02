Los libros que puede leer en Semana Santa para reflexionar

La Semana Santa también puede ser una época para hacer una pausa que va más allá de lo religioso. Este periodo invita a la reflexión personal y a la búsqueda de sentido en medio de las emociones que atraviesan a las personas en su vida cotidiana.

El panorama global respalda esta necesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos de ansiedad y depresión han crecido de forma significativa en los últimos años, especialmente tras la pandemia.

En ese cruce entre salud mental, espiritualidad y cultura, la literatura ha comenzado a ocupar un lugar distinto. Más allá del entretenimiento, los libros se convierten en vehículos para procesar experiencias, resignificar el dolor y encontrar respuestas en tiempos complejos. En este contexto, cinco obras recientes ofrecen distintas miradas sobre la fe, la resiliencia y la construcción del bienestar.

Entre ellas se encuentra 'Despertar de la conciencia', de Luz Stella Alfaro Cortés, que propone una reflexión espiritual sobre la ansiedad y el miedo colectivo. A su vez, 'De la oscuridad al propósito', de Sara Ximena Trujillo Potes, reúne testimonios reales que muestran cómo transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Por su parte, 'La transformación', de Jorge Luis Norwood, aborda los desafíos de la salud mental juvenil y la importancia del diálogo familiar.



La lista se completa con 'Cartas para mi hijo', de William Hernán Yépez Prada, una obra que busca acompañar emocionalmente a las nuevas generaciones, y 'El gato que regaló sus vidas', de María Paz Riofrío, que explora el duelo y la esperanza a través de una narrativa accesible para niños y familias. Más allá de sus diferencias, estos libros coinciden en una idea central: integrar emociones, relaciones y contexto es clave para comprender el bienestar en la actualidad.