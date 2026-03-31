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Blu Radio  / Turismo  / Valle del Cauca espera miles de turistas con planes de fe y cultura para esta Semana Santa

Valle del Cauca espera miles de turistas con planes de fe y cultura para esta Semana Santa

Así lo explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del departamento, en Mañanas Blu 10:30, destacando la diversidad de planes diseñados para viajeros nacionales e internacionales.

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