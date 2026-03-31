Anuncian nuevas reglas para cambiar o cancelar el plan de internet: esto deben hacer los usuarios

Para millones de colombianos, cancelar un plan de internet o de telefonía, ya sea móvil o de hogar, es un trámite tedioso que en la mayoría de los casos se vuelve un proceso estresante. Las llamadas interminables, procesos engorrosos y requisitos poco claros han sido el principal problema durante años. Sin embargo, ese escenario ahora cambiaría con una nueva normativa que permitiría darle un respiro al usuario.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8171 de 2026, una medida que introduce ajustes clave en la forma en que los operadores manejan la cancelación de contratos, la facturación y la competencia en el sector. El objetivo es simplificar los procesos y garantizar mayor transparencia en un mercado que ha tenido varios cambios.



Nuevas reglas para poder cancelar planes de internet

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en la cancelación de servicios. A partir de la entrada en vigor de la normativa, los operadores deberán habilitar un canal digital exclusivo que permita a los usuarios terminar su contrato de manera rápida y sin pasos innecesarios.



El proceso deberá ser automático y disponible en cualquier momento.

No se podrán exigir llamadas, filas ni trámites adicionales.

Los operadores pequeños podrán usar correo electrónico como canal.

La medida busca eliminar las barreras que históricamente han dificultado la cancelación de servicios, obligando a las empresas a facilitar este derecho básico.

Mujer estresada con compra en internet Freepik

Facturación de internet y telefonía: esto exige la CRC

Otro de los puntos clave de la resolución está en la forma en que se presentan las facturas. A partir de julio de 2026, los usuarios podrán ver con mayor detalle qué están pagando realmente en sus servicios.



Las facturas deberán desglosar cada servicio, ya sea móvil o fijo.

Se incluirán subtotales claros para facilitar la comprensión.

Los operadores deberán ofrecer comparadores de planes en sus páginas web.

Este cambio apunta a reducir la confusión que muchas veces genera la facturación, permitiendo a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre sus planes.



Cómo aplicarán las nuevas normas a operadores

La resolución también introduce varios ajustes en las condiciones de competencia entre operadores, en especial en escenarios de integración empresarial, como los casos de Movistar y Tigo. La idea es evitar prácticas que limiten la libre elección de los usuarios.



Desde el 1 de mayo regirán nuevas reglas sobre promociones.

El 1 de julio comenzará la facturación detallada obligatoria.

El 1 de octubre se exigirá el canal digital para cancelaciones móviles.

La implementación será gradual durante todo 2026, lo que permitirá que tanto empresas como usuarios se adapten a las nuevas condiciones. Con estos cambios, la CRC busca equilibrar la relación entre operadores y clientes.

