Anuncian nuevas reglas para cambiar o cancelar el plan de internet: esto deben hacer los usuarios

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Para millones de colombianos, cancelar un plan de internet o de telefonía, ya sea móvil o de hogar, es un trámite tedioso que en la mayoría de los casos se vuelve un proceso estresante. Las llamadas interminables, procesos engorrosos y requisitos poco claros han sido el principal problema durante años. Sin embargo, ese escenario ahora cambiaría con una nueva normativa que permitiría darle un respiro al usuario.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8171 de 2026, una medida que introduce ajustes clave en la forma en que los operadores manejan la cancelación de contratos, la facturación y la competencia en el sector. El objetivo es simplificar los procesos y garantizar mayor transparencia en un mercado que ha tenido varios cambios.
Uno de los cambios más relevantes se encuentra en la cancelación de servicios. A partir de la entrada en vigor de la normativa, los operadores deberán habilitar un canal digital exclusivo que permita a los usuarios terminar su contrato de manera rápida y sin pasos innecesarios.
La medida busca eliminar las barreras que históricamente han dificultado la cancelación de servicios, obligando a las empresas a facilitar este derecho básico.
Otro de los puntos clave de la resolución está en la forma en que se presentan las facturas. A partir de julio de 2026, los usuarios podrán ver con mayor detalle qué están pagando realmente en sus servicios.
Este cambio apunta a reducir la confusión que muchas veces genera la facturación, permitiendo a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre sus planes.
La resolución también introduce varios ajustes en las condiciones de competencia entre operadores, en especial en escenarios de integración empresarial, como los casos de Movistar y Tigo. La idea es evitar prácticas que limiten la libre elección de los usuarios.
La implementación será gradual durante todo 2026, lo que permitirá que tanto empresas como usuarios se adapten a las nuevas condiciones. Con estos cambios, la CRC busca equilibrar la relación entre operadores y clientes.