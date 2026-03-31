En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Banco de la República
Niños rescatados Caquetá
Melgar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Anuncian nuevas reglas para cambiar o cancelar el plan de internet: esto deben hacer los usuarios

Anuncian nuevas reglas para cambiar o cancelar el plan de internet: esto deben hacer los usuarios

Nueva norma permitirá cancelar planes de internet sin llamadas ni trámites engorrosos y exigirá facturas más claras para usuarios en 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad