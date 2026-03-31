'Euphoria 3', el principal estreno de HBO Max para abril de 2026: esta es la lista

Llega un nuevo mes que, como es habitual, trae nuevas producciones en las plataformas de streaming. En el caso de HBO Max de cara a abril de 2026, la principal protagonista aparece 'Euphoria' en su tercera temporada con su elenco de lujo con : Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow.
"Con ocho episodios inéditos, estrenados semanalmente, la nueva temporada trae de regreso al grupo de amigos de la infancia mientras enfrentan profundas cuestiones sobre la virtud de la fe", indica la sinopsis de esta producción.
Por otro lado, la película destacada que se suma en la plataforma será 'Exterminio: El Templo de Huesos', en donde se sigue la historia de un mundo apocalíptico debido a una fuerte infección, pero, además, los sobrevivientes ya no trabajan tanto entre sí y la guerra hace parte del ecosistema.
"En una continuación de esta historia épica, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) realiza un descubrimiento que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos, mientras que el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar", indicó la sinopsis.
Lista de estrenos de HBO Max para abril 2026
Series
- Euphoria, temporada 3 — 12 de abril
- Hombre a medias — 24 de abril
- Hacks, temporada 5 — 9 de abril
Películas
- Hasta que amanezca — 1 de abril
- Exterminio: el templo de huesos — 3 de abril
- Nadie 2 — 17 de abril
- Red tóxica — 17 de abril
- Un poeta — 24 de abril
- El robo perfecto: pantera — 24 de abril
Animación adulta
- La huella del oro — 13 de abril
Eventos en vivo
- India Catalina 2026 — 18 de abril
Deportes en vivo
- NBA 2025/2026 — 5, 6 y 7 de abril
Y además…
Películas
- Venom — 1 de abril
- Lo mejor que puedas — 1 de abril
- Los viajeros — 1 de abril
- Jane Austen arruinó mi vida — 3 de abril
- Eddington — 4 de abril
- Jane tomó las armas — 8 de abril
- Orgullo, prejuicio y zombies — 8 de abril
- Cónclave — 10 de abril
- Algo nuevo, algo viejo, algo prestado — 10 de abril
- Cazadores de fronteras — 15 de abril
- Niñas mal — 15 de abril
- El Jeremías — 15 de abril
- Esto apenas comienza — 15 de abril
- Hasta que el cuerpo aguante — 15 de abril
- Alquiler de padrinos — 15 de abril
- Crónicas de una santa errante — 17 de abril
- La furia de Becky — 22 de abril
- Anatema — 22 de abril
- Juntos hasta la muerte — 22 de abril
- Su último refugio — 22 de abril
- El tesoro del Amazonas — 22 de abril
- No dejes de mirar — 22 de abril
- Honey, no — 24 de abril
- El cuerpo — 24 de abril
- Tierra de fugitivos — 29 de abril
- Pintemos — 29 de abril
- Medianeras — 29 de abril
Series
- El tiempo a tu lado, temporadas 2 y 3 — 1 de abril
- Escenario soñado — 3 de abril
- Una esposa en miniatura — 16 de abril
- Atrapadas en Bolivia — 17 de abril
Novelas
- Yabani: corazón salvaje — 6 de abril
- Moisés y los diez mandamientos, temporadas 1 y 2 — 20 de abril
- Reyes, temporada 9 — 27 de abril
Documentales y docuseries
- Las teorías del color de Julio Torres — 3 de abril
- En busca de Harry: el arte detrás de la magia — 5 de abril
- El curioso caso de…, temporada 2 — 11 de abril
- Dean Potter: el mago oscuro — 14 de abril
- Las últimas horas del Titanic — 14 de abril
- 2073 — 21 de abril
- Ramy Youssed: cosas del amor — 24 de abril
Reality
- Todo en 90 días: antes del viaje, temporada 8 — 2 de abril
- Demonios de Hollywood: boy bands — 13 y 14 de abril
- Carlinhos Brown: el ritmo de Brasil — 14 de abril
- Pesadilla en la cocina Brasil — 16 de abril
- Fiebre del oro, temporada 16 — 24 de abril
- Como en casa, temporada 7 — 29 de abril
Animación infantil
- Krypto shorts: coastal satastrophe — 18 de abril
- Aprendemos juntos premiere — 25 de abril