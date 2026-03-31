'Euphoria 3', el principal estreno de HBO Max para abril de 2026: esta es la lista

Llega un nuevo mes que, como es habitual, trae nuevas producciones en las plataformas de streaming. En el caso de HBO Max de cara a abril de 2026, la principal protagonista aparece 'Euphoria' en su tercera temporada con su elenco de lujo con : Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow.

"Con ocho episodios inéditos, estrenados semanalmente, la nueva temporada trae de regreso al grupo de amigos de la infancia mientras enfrentan profundas cuestiones sobre la virtud de la fe", indica la sinopsis de esta producción.

Por otro lado, la película destacada que se suma en la plataforma será 'Exterminio: El Templo de Huesos', en donde se sigue la historia de un mundo apocalíptico debido a una fuerte infección, pero, además, los sobrevivientes ya no trabajan tanto entre sí y la guerra hace parte del ecosistema.

"En una continuación de esta historia épica, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) realiza un descubrimiento que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos, mientras que el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar", indicó la sinopsis.



Lista de estrenos de HBO Max para abril 2026

Series

Euphoria, temporada 3 — 12 de abril

Hombre a medias — 24 de abril

Hacks, temporada 5 — 9 de abril

Películas

Hasta que amanezca — 1 de abril

Exterminio: el templo de huesos — 3 de abril

Nadie 2 — 17 de abril

Red tóxica — 17 de abril

Un poeta — 24 de abril

El robo perfecto: pantera — 24 de abril

Animación adulta

La huella del oro — 13 de abril

Eventos en vivo

India Catalina 2026 — 18 de abril

Deportes en vivo

NBA 2025/2026 — 5, 6 y 7 de abril

Y además…

Películas

Venom — 1 de abril

Lo mejor que puedas — 1 de abril

Los viajeros — 1 de abril

Jane Austen arruinó mi vida — 3 de abril

Eddington — 4 de abril

Jane tomó las armas — 8 de abril

Orgullo, prejuicio y zombies — 8 de abril

Cónclave — 10 de abril

Algo nuevo, algo viejo, algo prestado — 10 de abril

Cazadores de fronteras — 15 de abril

Niñas mal — 15 de abril

El Jeremías — 15 de abril

Esto apenas comienza — 15 de abril

Hasta que el cuerpo aguante — 15 de abril

Alquiler de padrinos — 15 de abril

Crónicas de una santa errante — 17 de abril

La furia de Becky — 22 de abril

Anatema — 22 de abril

Juntos hasta la muerte — 22 de abril

Su último refugio — 22 de abril

El tesoro del Amazonas — 22 de abril

No dejes de mirar — 22 de abril

Honey, no — 24 de abril

El cuerpo — 24 de abril

Tierra de fugitivos — 29 de abril

Pintemos — 29 de abril

Medianeras — 29 de abril

Series

El tiempo a tu lado, temporadas 2 y 3 — 1 de abril

Escenario soñado — 3 de abril

Una esposa en miniatura — 16 de abril

Atrapadas en Bolivia — 17 de abril

Novelas

Yabani: corazón salvaje — 6 de abril

Moisés y los diez mandamientos, temporadas 1 y 2 — 20 de abril

Reyes, temporada 9 — 27 de abril

Documentales y docuseries

Las teorías del color de Julio Torres — 3 de abril

En busca de Harry: el arte detrás de la magia — 5 de abril

El curioso caso de…, temporada 2 — 11 de abril

Dean Potter: el mago oscuro — 14 de abril

Las últimas horas del Titanic — 14 de abril

2073 — 21 de abril

Ramy Youssed: cosas del amor — 24 de abril

Reality

Todo en 90 días: antes del viaje, temporada 8 — 2 de abril

Demonios de Hollywood: boy bands — 13 y 14 de abril

Carlinhos Brown: el ritmo de Brasil — 14 de abril

Pesadilla en la cocina Brasil — 16 de abril

Fiebre del oro, temporada 16 — 24 de abril

Como en casa, temporada 7 — 29 de abril

Animación infantil