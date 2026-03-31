Israel ataca centro clave militar iraní, peligroso por vinculación a misiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este lunes sobre un nuevo ataque dirigido a infraestructura vinculada con el aparato militar iraní en Teherán. El objetivo, según el comunicado oficial, fue una instalación asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ubicada dentro del complejo de la Universidad Imam Hossein, considerada un centro clave en la formación y desarrollo estratégico de ese organismo.

De acuerdo con las autoridades israelíes, la universidad no solo cumple funciones académicas, sino que también alberga actividades relacionadas con el desarrollo de tecnología militar avanzada. En ese sentido, las FDI sostuvieron que dentro del campus se realizaban investigaciones orientadas a la producción de armamento sofisticado, lo que habría motivado la operación.

El ataque, según detallaron, se centró en destruir varias instalaciones consideradas críticas para el avance de capacidades militares iraníes. Entre los objetivos alcanzados se encuentran túneles de viento utilizados para probar misiles balísticos, los cuales permiten simular condiciones de vuelo y mejorar el rendimiento de estos sistemas. Asimismo, se reportó la destrucción de un centro químico presuntamente vinculado a investigaciones sobre armas químicas, además de un complejo tecnológico y de ingeniería donde se desarrollaban misiles y otros sistemas de armamento.

Las FDI señalaron que este tipo de acciones forman parte de su estrategia para frenar lo que consideran amenazas emergentes en la región, particularmente aquellas relacionadas con el desarrollo de armamento avanzado por parte de Irán. Aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre el momento exacto del ataque ni sobre posibles víctimas, el énfasis del comunicado estuvo puesto en la relevancia de los objetivos alcanzados.



Por su parte, medios como The Times of Israel recordaron que no se trata de la primera vez que esta universidad es blanco de operaciones israelíes. En ocasiones anteriores, el Ejército ya había dirigido ataques contra el mismo complejo, argumentando su estrecha relación con el CGRI y su papel en el fortalecimiento de las capacidades militares iraníes.

La Universidad Imam Hossein ha sido señalada en reiteradas oportunidades como una pieza central en la estructura de investigación del CGRI, especialmente en áreas vinculadas a defensa y tecnología armamentística. Para Israel, este tipo de instituciones representan nodos estratégicos dentro del entramado militar iraní, lo que explicaría la recurrencia de ataques dirigidos a sus instalaciones.

El episodio se enmarca en un contexto de tensiones persistentes entre ambos países, marcado por operaciones encubiertas, ataques selectivos y acusaciones cruzadas sobre el desarrollo y despliegue de capacidades militares avanzadas en la región.