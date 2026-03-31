¿Cómo impactará la guerra en Irán y la postura sobre Venezuela en las elecciones de Estados Unidos?

En un año electoral decisivo para el futuro político de Estados Unidos, el Partido Republicano ha manifestado su confianza en que el desenlace de las acciones militares en Oriente Medio será un factor determinante para asegurar el éxito en las urnas.

Jaime Flórez, director de comunicaciones y portavoz de la colectividad, analizó en entrevista con Mañanas Blu 10:30AM el panorama actual, destacando que el liderazgo de Donald Trump y la resolución del conflicto con Irán son pilares fundamentales para mantener el apoyo de los votantes frente a las elecciones de noviembre.



El conflicto en Irán y su impacto electoral

Para la dirigencia republicana, la ofensiva contra el régimen iraní no solo busca neutralizar amenazas de largo alcance y el patrocinio al terrorismo, sino que representa una oportunidad política. Flórez sostiene que, de concretarse los objetivos militares, el crédito recaerá directamente sobre el exmandatario.

Según el portavoz: "Si los Estados Unidos logran una victoria significativa en Irán, se acaba la amenaza... esa va a ser una victoria que se le va a adjudicar al presidente Trump y a la decisión de haber emprendido la acción". Asimismo, desestimó que el conflicto se prolongue, estimando un margen de resolución de tres a cuatro semanas adicionales.

Trump minimiza el posible apoyo de Rusia a Irán Fotos: AFP

Economía, inflación y el precio de los combustibles

Pese al incremento en el precio de la gasolina, que ha superado los 4 dólares por galón, el portavoz argumentó que esta situación es temporal y producto de la especulación de los mercados. Flórez enfatizó que, incluso con las alzas actuales, los costos siguen siendo menores a los registrados durante la gestión de Biden.



Al respecto, señaló que el aumento es un sacrificio necesario: "Esto del aumento del precio de los combustibles es el precio que hay que pagar por recuperar la tranquilidad y la confianza". La apuesta del partido es que, una vez finalizado el conflicto, los precios regresen a la normalidad, diluyendo el descontento social.

La postura sobre Venezuela

Respecto a las divisiones internas y el peso del movimiento MAGA, Flórez aclaró que el partido está en un proceso de renovación generacional, citando la elección de J.D. Vance como ejemplo. "El Partido Republicano es mucho más que el movimiento MAGA. El movimiento MAGA es solo parte de ese partido", afirmó, destacando que la colectividad se mantiene fuerte frente a la falta de propuestas en el bando demócrata.

Donald Trump - Venezuela Foto: AFP - Unplash

Finalmente, sobre la situación en Venezuela, el portavoz subrayó que el interés primordial es el retorno a la democracia, siempre que no represente una carga financiera para los ciudadanos estadounidenses: "Ese retorno a la democracia de Venezuela lo tiene que pagar Venezuela".