Israel lanza nueva ofensiva contra infraestructura iraní en Teherán tras ataque con misiles

El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

🔴عـــــــــاجل 😱

قصف امريكي على مدينة طهران،مستهدفا قطاع الطاقة، وخروج كهرباء مدية طهران عن الخدمة pic.twitter.com/1MVNvQk9a8 — الأحداث الإيرانية (@WMX_MEDIA) March 22, 2026

A través de su canal oficial de Telegram, las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que sus equipos fueron desplegados en distintos puntos donde se registraron incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.



🚨🇮🇷 TEHERÁN ESTÁ ARDIENDO AHORA MISMO.

Ataques aéreos masivos aliados están pulverizando la capital iraní ESTA MISMA NOCHE, a menos de 24 horas de que expire el ultimátum de Trump sobre el Estrecho de Ormuz.



El reloj corre en contra de Irán… y Trump no va de farol. pic.twitter.com/OdRR1V7mva — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 22, 2026

No obstante, paramédicos atendieron a varias personas con heridas leves sufridas al buscar refugio y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hizbulá, es considerado secundario.

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Zamir advirtió además de que la campaña militar será "prolongada" y que Israel está preparado para intensificar sus operaciones tanto ofensivas como defensivas en la región.