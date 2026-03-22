En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro minero
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU
FEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Israel lanza nueva ofensiva contra infraestructura iraní en Teherán tras ataque con misiles

Israel lanza nueva ofensiva contra infraestructura iraní en Teherán tras ataque con misiles

Las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.

Israel lanza nueva ofensiva contra infraestructura iraní en Teherán tras ataque con misiles
Israel lanza nueva ofensiva contra infraestructura iraní en Teherán tras ataque con misiles
Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad