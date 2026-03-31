Colombia ya conoce a todos sus rivales en el Mundial: Congo se quedó con el último boleto del grupo

Finalmente, el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 está completo y la Selección Colombia ya conoce a sus tres rivales. La Selección del Congo estará en la cita mundialista por primera vez en 52 años.

Luego de un complicado duelo ante Jamaica, Congo venció por la mínima a los ‘Reggae Boyz’ para meterse al Mundial por la vía del repechaje. Un gol de Axel Tuanzebe al minuto 100 bastó para que los africanos celebraran su regreso a una Copa del Mundo, luego de más de cinco décadas fuera.

“Es la esperanza de todo el país y de toda una generación de congoleños que no han tenido la oportunidad de ver a su equipo en una Copa del Mundo”, comentó Sébastien Desabre, entrenador del seleccionado africano. Y es que es un motivo de celebración para el técnico francés, que logró cumplirle el sueño a un país que no veía a su selección en la cita orbital desde hace 52 años.

Congo destacó por su fortaleza en ataque, además de un juego ordenado y físico. Lo que significa que Colombia tendrá que ajustar varios detalles en defensa para evitar complicaciones cuando enfrente a la escuadra africana.



¿Cómo quedó el Grupo K y cuándo se jugarán?

Desde hace meses se dio a conocer que Colombia hará parte del Grupo K, zona en la que se enfrentará con Uzbekistán y Portugal. Sin embargo, hacía falta conocer el seleccionado que ocuparía la plaza de repechaje, en la que Jamaica aparecía como principal opcionado, pero finalmente la serie se la llevó RD Congo, completando de esta manera el grupo.



¿Cuándo serán los partidos de Colombia?

Colombia tendrá su debut el próximo 17 de junio desde las 9:00 de la noche ante Uzbekistán. Luego enfrentará a RD Congo el 23 del mismo mes, también a esa hora, y cerrará la fase de grupos ante el Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio desde las 6:30 de la tarde.

