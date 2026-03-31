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Blu Radio  / Deportes  / Colombia ya conoce a todos sus rivales en el Mundial: Congo se quedó con el último boleto del grupo

Colombia ya conoce a todos sus rivales en el Mundial: Congo se quedó con el último boleto del grupo

Colombia ya tiene grupo en el Mundial 2026 tras clasificación de RD Congo y conoce rivales y fechas clave para debutar en junio

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