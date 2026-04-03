Intendente jefe de la Policía murió en aparatoso accidente de tránsito en Barrancabermeja

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este Viernes Santo en el kilómetro 3+300 del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, dejando un saldo de dos personas muertas y cuatro más heridas.

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el siniestro ocurrió hacia las 2:00 de la mañana, cuando dos vehículos identificados con placas MXS-103 y HIT-000 colisionaron de frente de manera violenta en el sector del antiguo balneario El Oasis.

El fuerte impacto generó momentos de angustia entre los habitantes y conductores que transitaban por la zona.

Entre las víctimas mortales se encuentra el intendente jefe de la Policía, Juan Vargas, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.



La segunda persona fallecida no ha sido plenamente identificada por las autoridades, en cuanto a los heridos, cuatro personas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde permanecen bajo observación médica.

Violento choque de frente de 2 vehículos en el sector El Oasis de Barrancabermeja dejó dos personas muertas, entre ellas el intendente jefe de la Policía Juan Vargas, además de cuatro heridas en plena madrugada. Autoridades investigan los hechos. #VocesySonidos pic.twitter.com/XaKs8UXF7r — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 3, 2026

Organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, atendieron la emergencia y realizaron labores de rescate y aseguramiento de la zona, mientras se restablecía la movilidad en este corredor vial del puerto petrolero.

Las autoridades de Tránsito y Transporte adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, de manera preliminar, una de las hipótesis apunta a una posible invasión de carril por parte de uno de los vehículos involucrados, aunque será el informe oficial el que determine las responsabilidades.

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Este hecho ha generado conmoción en Barrancabermeja, especialmente por la muerte del uniformado, mientras se reiteran los llamados a la prudencia en las vías durante esta temporada de alta movilidad por Semana Santa.