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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Intendente jefe de la Policía murió en aparatoso accidente de tránsito en Barrancabermeja

Intendente jefe de la Policía murió en aparatoso accidente de tránsito en Barrancabermeja

El hecho, que se presentó hacia las 2:00 de la madrugada, también dejó otra persona muerta y cuatro más heridas.

Accidente de tránsito en Barrancabermeja
Accidente de tránsito en Barrancabermeja
Foto: suministrada por autoridades.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 3 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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