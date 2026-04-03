D1 lanza el producto perfecto para este Viernes Santo por $20.000: en otras tiendas cuesta el doble

Con la llegada del Viernes Santo, una de las fechas más representativas de la Semana Santa en Colombia, el consumo de pescado aumenta en los hogares. En este contexto, la cadena Tiendas D1 ha reforzado su portafolio con productos del mar a precios competitivos, destacando una opción que se mantiene por debajo de los $20.000.

Se trata de la mojarra entera, un producto que se posiciona como una de las alternativas más buscadas durante esta temporada, tanto por su tradición como por su costo frente a otras opciones disponibles en el mercado.

El pescado del D1 que arrasa en Semana Santa 2026 por su bajo precio. Foto: Freepik

¿Por qué la mojarra es el pescado más buscado este Viernes Santo?

Dentro de la oferta de Tiendas D1, la mojarra entera 1000G tiene un precio cercano a los $16.700, lo que la ubica como una de las opciones más accesibles para los consumidores durante esta fecha.

Este producto es ampliamente consumido en distintas regiones del país y forma parte de las preparaciones típicas del Viernes Santo, especialmente en platos fritos o acompañados con arroz, patacones y ensalada.



Además, su popularidad responde a factores como:



Facilidad de preparación en casa

en casa Tradición en celebraciones religiosas

Disponibilidad en diferentes tamaños

Precio competitivo frente a otros pescados

En comparación con otros comercios, productos similares pueden alcanzar valores más altos, lo que ha llevado a que los consumidores busquen alternativas más económicas.

¿Qué otros pescados ofrece D1 para Semana Santa?

Además de la mojarra, la cadena cuenta con un portafolio variado de productos del mar que se ajustan a diferentes tipos de preparación y presupuestos.

Entre las opciones disponibles se encuentran:



Filetes de tilapia : $13.950

: $13.950 Camarón precocido: $10.950

Filetes de salmón : $21.950

: $21.950 Deditos de pescado: $20.950

Estos productos permiten desde preparaciones rápidas hasta recetas más elaboradas, según la necesidad de cada hogar durante la Semana Santa.

Pescados del D1 para Semana Santa 2026. Foto: D1

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¿Por qué se consume pescado en Viernes Santo?

El consumo de pescado durante esta fecha tiene un origen religioso dentro de la tradición cristiana. En el Viernes Santo, los fieles suelen abstenerse de consumir carne roja como parte de una práctica de penitencia.

Entre las razones que explican esta costumbre se encuentran:



Representa un acto simbólico de sacrificio

Está vinculado a tradiciones religiosas históricas

El pescado tiene presencia en relatos bíblicos

Se asocia con la sencillez en la alimentación

Esta práctica también se extiende a otros días de la Cuaresma, como el Miércoles de Ceniza y los viernes previos a la Semana Santa.

Más allá de su significado religioso, el pescado se convierte en uno de los alimentos centrales durante esta temporada en Colombia. Su preparación hace parte de las dinámicas familiares y de las costumbres que se mantienen año tras año.

Comer pescado en Semana Santa es una tradición en Colombia. Foto: Unsplash

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¿Cómo preparar mojarra frita rápida y con buen sabor?

La mojarra frita es una de las preparaciones más tradicionales durante el Viernes Santo en Colombia. Su preparación es sencilla y no requiere ingredientes complejos.



Ingredientes básicos:

Mojarra entera limpia

Sal y limón

Ajo (opcional)

Harina o harina de maíz

Aceite para freír

Preparación: