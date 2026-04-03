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Blu Radio  / Economía  / D1 lanza el producto perfecto para este Viernes Santo por $20.000: en otras tiendas cuesta el doble

D1 lanza el producto perfecto para este Viernes Santo por $20.000: en otras tiendas cuesta el doble

Este producto es ampliamente consumido en distintas regiones del país y forma parte de las preparaciones típicas del Viernes Santo.

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