D1 lanza el producto perfecto para este Viernes Santo por $20.000: en otras tiendas cuesta el doble

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Con la llegada del Viernes Santo, una de las fechas más representativas de la Semana Santa en Colombia, el consumo de pescado aumenta en los hogares. En este contexto, la cadena Tiendas D1 ha reforzado su portafolio con productos del mar a precios competitivos, destacando una opción que se mantiene por debajo de los $20.000.
Se trata de la mojarra entera, un producto que se posiciona como una de las alternativas más buscadas durante esta temporada, tanto por su tradición como por su costo frente a otras opciones disponibles en el mercado.
Dentro de la oferta de Tiendas D1, la mojarra entera 1000G tiene un precio cercano a los $16.700, lo que la ubica como una de las opciones más accesibles para los consumidores durante esta fecha.
Este producto es ampliamente consumido en distintas regiones del país y forma parte de las preparaciones típicas del Viernes Santo, especialmente en platos fritos o acompañados con arroz, patacones y ensalada.
Además, su popularidad responde a factores como:
En comparación con otros comercios, productos similares pueden alcanzar valores más altos, lo que ha llevado a que los consumidores busquen alternativas más económicas.
Además de la mojarra, la cadena cuenta con un portafolio variado de productos del mar que se ajustan a diferentes tipos de preparación y presupuestos.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
Estos productos permiten desde preparaciones rápidas hasta recetas más elaboradas, según la necesidad de cada hogar durante la Semana Santa.
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El consumo de pescado durante esta fecha tiene un origen religioso dentro de la tradición cristiana. En el Viernes Santo, los fieles suelen abstenerse de consumir carne roja como parte de una práctica de penitencia.
Entre las razones que explican esta costumbre se encuentran:
Esta práctica también se extiende a otros días de la Cuaresma, como el Miércoles de Ceniza y los viernes previos a la Semana Santa.
Más allá de su significado religioso, el pescado se convierte en uno de los alimentos centrales durante esta temporada en Colombia. Su preparación hace parte de las dinámicas familiares y de las costumbres que se mantienen año tras año.
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La mojarra frita es una de las preparaciones más tradicionales durante el Viernes Santo en Colombia. Su preparación es sencilla y no requiere ingredientes complejos.