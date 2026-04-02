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TransMilenio suspendió rutas del SITP en Bogotá por Semana Santa: estos son los cambios

Usuarios deberán estar atentos, ya que algunas rutas del SITP suspenderán su servicio durante la semana mayor en zonas del norte, centro y sur de la ciudad.

suspendió servicios zonales del SITP en Bogotá por Semana Santa.jpg
Suspendieron servicios del SITP en Bogotá por Semana Santa.
Foto: TransMilenio, Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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