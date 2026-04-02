TransMilenio suspendió rutas del SITP en Bogotá por Semana Santa: estos son los cambios

Antes de salir de casa en Semana Santa, muchos bogotanos (los que se quedan en la ciudad) suelen hacer rutinas, hacer planes, revisar el clima, el tráfico y confían en que el transporte funcionará como siempre. Sin embargo, en días festivos, los cambios en la operación pueden alterar por completo un trayecto habitual. No verificar la información a tiempo puede significar largas esperas, desvíos inesperados o incluso no encontrar ruta disponible.

Por eso, TransMilenio anunció algunos ajustes que afectarán a varios sectores de Bogotá. Usuarios del SITP deberán prestar especial atención, ya que algunas rutas suspenderán temporalmente su servicio durante la semana mayor, impactando zonas del norte, centro y sur de la capital.



Rutas suspendidas del SITP en Bogotá por Semana Santa

Las modificaciones en el servicio se concentrarán en sectores como El Codito, San Cristóbal Norte, Galerías, Paloquemao y Venecia, donde varias rutas dejarán de operar de forma temporal durante el jueves y viernes santo.

Rutas suspendidas jueves y viernes

Los siguientes servicios TransMiZonales no estarán disponibles durante ambos días festivos:

Paradero del SITP en Bogotá. Foto: SITP.

19-9 Barrancas Norte.

B900 El Codito - A900 Galerías.

D214 Bachué - A214 Parkway.

H643 San Joaquín - A643 Paloquemao.

Rutas suspendidas únicamente el viernes

H642 Rincón de Venecia - A642 Porciúncula.

La operación tendrá ajustes en varias zonas estratégicas de la ciudad. En el norte los cambios se harán en: San Cristóbal Norte, El Codito, Cedro Salazar y Toberín. En el centro-occidente: Galerías, Parkway, San Fernando y Las Ferias. Por último, en el sur de la ciudad: San Joaquín, Portal Tunal y Rincón de Venecia.



Recomendaciones para usuarios

Ante estos cambios, TransMilenio recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, consultar canales oficiales y la app de transporte y mantener recargada y personalizada la tarjeta. Además, recordó que contar con la tarjeta personalizada permite beneficios como:

