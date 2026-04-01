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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevos buses eléctricos del SITP operarán en seis localidades de Bogotá: traen cambios

Nuevos buses eléctricos del SITP operarán en seis localidades de Bogotá: traen cambios

TransMilenio confirmó la entrada en operación de una nueva flota de buses eléctricos que prestará servicio en seis localidades de Bogotá. Además, tienen varios cambios.

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