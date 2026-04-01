Nuevos buses eléctricos del SITP operarán en seis localidades de Bogotá: traen cambios

Bogotá se mueve todos los días con una de las flotas de transporte público más grandes del país. Miles de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) recorren la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente, movilizando a millones de pasajeros que dependen de este servicio para llegar a sus trabajos, estudios y hogares.

En medio de ese constante flujo, la modernización del sistema se ha convertido en una prioridad, especialmente en materia ambiental y de calidad del servicio.

En ese contexto, la ciudad avanza en la incorporación de nuevas tecnologías limpias al transporte público, con la llegada de más buses eléctricos que buscan "reducir la contaminación y mejorar la experiencia de los usuarios".



Nuevos buses eléctricos del SITP operarán en seis localidades de Bogotá

TransMilenio confirmó la entrada en operación de una nueva flota de buses eléctricos que prestará servicio en seis localidades de Bogotá, estos nuevos vehículos cubrirán rutas zonales del SITP, estás son las zonas:

Nuevos buses electricos del SITP. Foto: TransMilenio.

Kennedy

Bosa

Ciudad Bolívar

Suba

Engativá

Fontibón

La compañía de transporte indicó que la llegada de estos buses no solo implica un cambio en la infraestructura del sistema, sino también mejoras directas para los usuarios. Entre las principales novedades se destacan:



Reducción de emisiones contaminantes, al tratarse de vehículos 100 % eléctricos.

Menor ruido, lo que contribuye a un entorno urbano más silencioso.

Mayor comodidad, con buses más modernos y adecuados para la movilidad de todos los pasajeros.

Accesibilidad mejorada, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida. La primera ruta en la que inició la operación de estos nuevos buses es la HG543 (Rincón de Venecia – Porciúncula).



Otras mejoras de los buses

Algunas características de los buses eléctricos nuevos para mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos son:

Nuevos buses electricos de TransMilenio. Foto: TransMilenio.