Nuevos buses eléctricos del SITP operarán en seis localidades de Bogotá: traen cambios

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Bogotá se mueve todos los días con una de las flotas de transporte público más grandes del país. Miles de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) recorren la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente, movilizando a millones de pasajeros que dependen de este servicio para llegar a sus trabajos, estudios y hogares.
En medio de ese constante flujo, la modernización del sistema se ha convertido en una prioridad, especialmente en materia ambiental y de calidad del servicio.
En ese contexto, la ciudad avanza en la incorporación de nuevas tecnologías limpias al transporte público, con la llegada de más buses eléctricos que buscan "reducir la contaminación y mejorar la experiencia de los usuarios".
TransMilenio confirmó la entrada en operación de una nueva flota de buses eléctricos que prestará servicio en seis localidades de Bogotá, estos nuevos vehículos cubrirán rutas zonales del SITP, estás son las zonas:
La compañía de transporte indicó que la llegada de estos buses no solo implica un cambio en la infraestructura del sistema, sino también mejoras directas para los usuarios. Entre las principales novedades se destacan:
Accesibilidad mejorada, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida. La primera ruta en la que inició la operación de estos nuevos buses es la HG543 (Rincón de Venecia – Porciúncula).
Algunas características de los buses eléctricos nuevos para mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos son: