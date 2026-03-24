Viaje en TransMilenio solo durará 30 minutos: estas estaciones reducirán drásticamente el trayecto

Los problemas de movilidad y transporte en Bogotá siguen siendo un tema que afecta a millones de ciudadanos, quienes deben pasar horas en el transporte público para poder llegar a su destino, especialmente cuando la ciudad está sumergida en cientos de frentes de obra.

Ante esto, la construcción de la troncal de la avenida 68 sigue siendo una de las obras más esperadas por los ciudadanos, no solo por su extensión, sino también por el papel que jugará con la llegada de la primera línea del metro. Y es que por más de 17 kilómetros, el corredor conectará el sur con el norte de Bogotá, reduciendo tiempos de desplazamiento y reorganizando el flujo de pasajeros.

El proyecto atraviesa sectores estratégicos desde Venecia hasta la calle 100 con carrera 11, lo que beneficia a cerca de dos millones de personas. De acuerdo con las proyecciones, esta medida permitirá movilizar hasta 33.000 pasajeros cada hora, un cambio frente a los tiempos actuales. Incluso, un trayecto que hoy puede tardar hasta dos horas podría reducirse a solo 30 minutos.

Además, la obra también contará con intervenciones urbanas que transformarán el entorno. Nuevos espacios públicos, zonas verdes y ciclorrutas que apuntan a que el corredor sea uno de los principales ejes de movilidad en la ciudad.



Foto: TransMilenio.

Estas estaciones harán que los viajes sean más cortos

De hecho, uno de los puntos más relevantes del proyecto es la red de estaciones con las que contará a lo largo de su recorrido. Estas permitirán conectar varios sectores de la ciudad y facilitar la integración con otras troncales:



Calle 42 Sur

Calle 40 Sur

Avenida Primero de Mayo

Calle 18 Sur

Calle 8 Sur

Américas

Calle 11

Calle 13

Calle 19

Avenida La Esperanza

Calle 53

Parque Simón Bolívar

Calle 66

Calle 72

Calle 80

Calle 98 (Floresta)

Avenida Suba

Carrera 53

Avenida 19

Carrera 11

Las estaciones permitirán cubrir zonas de alta demanda y mejorar la conexión con distintos puntos de la capital.



Troncal 68 reducirá tiempos de viaje

El impacto en los tiempos de viaje es un alivio para millones de personas. Pasar de recorridos de hasta dos horas a tan solo 30 minutos representa un cambio en la calidad de vida de los usuarios que se mueven por Bogotá en transporte público.

Sumado a ello, la infraestructura también contará con 11 puentes peatonales, nueve vehiculares, ocho deprimidos y más de 480.000 metros cuadrados de espacio público nuevo. También se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible, pensados para mejorar el manejo del agua en la ciudad.



Inversión y obras clave de la troncal 68 de TransMilenio

La magnitud de la obra también se refleja en su inversión, que alcanza los 2,98 billones de pesos. Este presupuesto cubre no solo la construcción del corredor, sino también la adecuación urbana y ambiental del entorno.

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En materia de espacio verde, se contempla la siembra de más de 53.000 metros de nuevas plantas, aunque el número total de árboles se reducirá frente a la cantidad actual. Aun así, la administración asegura que se trata de una intervención integral que busca equilibrar movilidad y sostenibilidad.

Se espera que la troncal entre en operación total durante el segundo semestre del próximo año, consolidándose como una pieza clave en el sistema de transporte de Bogotá.