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Viaje en TransMilenio solo durará 30 minutos: estas estaciones reducirán drásticamente el trayecto

La troncal de la avenida 68 avanza y promete reducir viajes de dos horas a solo 30 minutos, conectando el sur y norte de Bogotá con 17 kilómetros de recorrido.

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