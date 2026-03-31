TransMilenio en Soacha llegará pronto: habilitaron importante puente peatonal

Las obras de la ampliación de TransMilenio hacia el municipio de Soacha siguen avanzando y ya muestran resultados concretos en uno de los corredores más transitados de la región. Ante ello, el sistema de transporte confirmó la habilitación de un puente clave para el municipio vecino, que busca mejorar la seguridad y la movilidad en una zona de alto flujo de la Autopista Sur.

El proyecto, impulsado por la Gobernación de Cundinamarca, ya cuenta con un avance del 72,80 % con corte al 21 de marzo de 2026. Este progreso no solo deja ver el desarrollo de la infraestructura vial, sino también avances en espacio público y redes de servicios, como resultado de la integración de Soacha a la Región Metropolitana.



TransMilenio en Soacha avanza: habilitaron puente peatonal

Una de las obras más importantes para el municipio de Soacha tiene que ver con la ampliación de la troncal de TransMilenio, así como la construcción del Portal El Vínculo, por lo que la puesta en funcionamiento del puente peatonal, ubicado frente al acceso al patio, cobra relevancia. La estructura permitirá a los peatones cruzar de manera más segura una de las vías más congestionadas del municipio.



El puente conecta puntos estratégicos sobre la Autopista Sur.

Mejora la seguridad para peatones en una zona de alto tráfico.

Hace parte del avance general del proyecto de expansión.

La habilitación de este paso peatonal responde a una necesidad histórica en el sector, donde el tránsito constante de vehículos y personas generaba riesgos permanentes.

Cómo va TransMilenio en Soacha: estos son los avances

Ante este panorama, las autoridades anunciaron que tomarán medidas para garantizar la movilidad en Semana Santa, temporada en la que el flujo vehicular incrementa de forma significativa en la salida del sur de Bogotá.



Se mantendrán seis carriles habilitados en los tramos intervenidos.

Habrá carriles adicionales, pivotes y desvíos señalizados.

Se implementarán ajustes semafóricos y mantenimiento vial.

Habrá presencia de auxiliares de tránsito y monitoreo constante.

También se dispondrán servicios de emergencia como ambulancias y grúas para atender cualquier eventualidad.

