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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / TransMilenio en Soacha llegará pronto: habilitaron importante puente peatonal

TransMilenio en Soacha llegará pronto: habilitaron importante puente peatonal

Habilitan puente peatonal en Soacha mientras avanzan obras de TransMilenio que ya superan el 72% y buscan mejorar seguridad y movilidad en la zona.

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