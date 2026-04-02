Asesinan a líder social Álvaro Marín Galeano en Florida, Valle del Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de Álvaro Marín Galeano, reconocido líder social campesino en el municipio de Florida, Valle del Cauca, crimen perpetrado este 2 de abril.

Marín Galeano se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros y era integrante activo de la Asociación Campesina ASOCAMFLOR. Además, participaba en la guardia campesina, desde donde promovía la defensa del territorio, los derechos de las comunidades rurales y la organización social en la región.

El crimen, que aún es materia de investigación, se registra en un contexto de alto riesgo advertido previamente por la Defensoría del Pueblo. A través de las alertas tempranas 013 y 002 de 2025, la entidad había señalado la presencia de grupos armados ilegales que buscan consolidar control territorial en el municipio, lo que ha derivado en disputas violentas.

De acuerdo con estos informes, en la zona hacen presencia estructuras como el frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, el frente Adán Izquierdo, el frente 57 Yair Bermúdez y bandas de carácter local.



Álvaro Marín Galeano Foto: Indepaz

Tras conocerse el asesinato, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) rechazó el crimen y destacó la trayectoria del líder, señalando que su vida fue un ejemplo de compromiso con la defensa del territorio y la dignidad campesina. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia y las organizaciones a las que pertenecía.

La organización también reiteró que ejercer liderazgo social en Colombia no debería implicar riesgos para la vida, insistiendo en la necesidad de garantías para quienes defienden los derechos humanos.

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Con este caso, Indepaz eleva a 34 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de 2026, una cifra que continúa generando preocupación por la persistencia de la violencia en distintas regiones del país.