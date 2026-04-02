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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a líder social Álvaro Marín Galeano en Florida, Valle del Cauca

Asesinan a líder social Álvaro Marín Galeano en Florida, Valle del Cauca

Organizaciones sociales lamentaron el crimen contra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros, en Florida, un hecho que por ahora es materia de investigación.

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