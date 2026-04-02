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Blu Radio  / Mundo  / Fatal accidente de avioneta en México a los pocos minutos de despegar

Fatal accidente de avioneta en México a los pocos minutos de despegar

Las autoridades investigan qué pudo haber fallado en la aeronave para que sucediera este siniestro que cobró la vida de todos los ocupantes.

Accidente de avioneta en Mexico
Accidente de avioneta en Mexico
Foto: captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de abr, 2026

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