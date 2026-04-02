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Blu Radio  / Mundo  / Murió reconocido periodista tras sufrir grave accidente en motocicleta: esto se sabe

Murió reconocido periodista tras sufrir grave accidente en motocicleta: esto se sabe

En redes sociales, compañeros y familiares lo despiden con dolorosos mensajes tras confirmar el accidente fatal del que fue víctima.

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