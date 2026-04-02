Murió reconocido periodista tras sufrir grave accidente en motocicleta: esto se sabe

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un reconocido periodista, cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades en la mañana de este miércoles, luego de intensas labores de búsqueda.

El comunicador había sido reportado como desaparecido horas antes, tras perder contacto con sus acompañantes durante un viaje en motocicleta, lo que encendió las alarmas entre sus familiares y colegas.

Se trata de Renato Di Fabio, un periodista argentino de 57 años, quien fue hallado sin vida en una zona de alta montaña en la provincia de Mendoza. De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia, el cuerpo fue encontrado en cercanías de Punta de Vacas, sobre la Ruta Nacional 7, tras un accidente ocurrido mientras se movilizaba en una motocicleta Harley Davidson.

El periodista Renato Di Fabio murió al caer con su moto desde un barranco. Foto: Redes sociales

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el comunicador habría perdido el control del vehículo en una curva, lo que ocasionó que se saliera de la vía y cayera por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad. Las condiciones del terreno habrían dificultado tanto la visibilidad como la capacidad de reacción, factores que son materia de análisis en la investigación.



El caso comenzó a desarrollarse desde la tarde del martes, cuando sus compañeros de viaje notaron que no lograban comunicarse con él. De acuerdo con sus relatos, el periodista había decidido adelantarse durante el trayecto luego de cruzar el paso fronterizo, con la intención de llegar primero a un punto de encuentro. Sin embargo, nunca arribó al lugar acordado.

En un primer momento, quienes lo acompañaban creyeron que había cambiado de planes y regresado por su cuenta. No obstante, la preocupación aumentó cuando su familia confirmó que no había llegado a su destino, lo que motivó la denuncia y la activación de un operativo de búsqueda durante la madrugada.

Para dar con su paradero, las autoridades desplegaron drones y un helicóptero en la zona montañosa, lo que permitió ubicar finalmente el lugar del accidente. El hallazgo se produjo en horas de la mañana, confirmando el peor desenlace.

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Di Fabio contaba con una amplia trayectoria en medios de comunicación como Los Andes y Clarín, y actualmente se desempeñaba como gerente de Relaciones Institucionales de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa). Además, mantenía una relación de más de 20 años con la conductora Daniela Galván, con quien tuvo dos hijos.

Su muerte ha generado una ola de reacciones en distintos sectores, donde era reconocido tanto por su labor periodística como por su trabajo institucional.