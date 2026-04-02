“No permitamos que la violencia se vuelva costumbre”: monseñor Héctor Fabio Henao

Durante la conmemoración del Jueves Santo, monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano, envió un mensaje al país centrado en la reconciliación, la humildad y la necesidad urgente de frenar la violencia.

En su pronunciamiento monseñor aludió al simbolismo del lavatorio de los pies, uno de los actos más representativos de esta fecha en la tradición católica, para invitar a los colombianos a reconocer al otro y a sanar las heridas que ha dejado el conflicto y la polarización social.

“El país está llamado a recorrer un camino de humildad, de reconocimiento mutuo y de reconciliación”, dijo el obispo e insistió en que este gesto simbólico puede traducirse en acciones concretas para “sanar las fracturas de una sociedad golpeada por el resentimiento y el odio”.

En su mensaje, monseñor Henao hizo un llamado directo a la ciudadanía para evitar que la violencia se normalice en la vida cotidiana y, en cambio, promover el respeto por la vida y la dignidad humana. Subrayó la importancia de fortalecer las familias y comunidades como espacios de encuentro y esperanza.



Monseñor Héctor Henao. Foto: Blu Radio

Uno de los puntos más enfáticos de su pronunciamiento estuvo dirigido a quienes hoy están alzados en armas. A ellos les pidió dar pasos concretos hacia la paz, silenciar las armas y respetar a la población civil, especialmente a los más vulnerables.

“Este no es un signo de debilidad, sino una expresión de la verdadera grandeza del ser humano”, señaló y reiteró que la paz no es un concepto abstracto, sino una decisión diaria que debe reflejarse en hechos tangibles, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto.

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En el mensaje también evocó la figura de Jesús en su camino hacia la crucifixión, destacando su testimonio de reconciliación incluso en medio de la injusticia, como una referencia para la construcción de paz en Colombia. Monseñor Henao además pidió que este llamado tenga eco en todo el territorio nacional, particularmente en las zonas más golpeadas por la violencia, y entre quienes han optado por las armas como forma de acción.