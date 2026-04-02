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Blu Radio  / Nación  / “No permitamos que la violencia se vuelva costumbre”: monseñor Héctor Fabio Henao

“No permitamos que la violencia se vuelva costumbre”: monseñor Héctor Fabio Henao

Con una alusión al lavatorio de pies conmemorado el Jueves Santo, monseñor Héctor Fabio Henao hizo un llamado a todos los actores armados para buscar caminos hacia la paz y así proteger a las comunidades que se siguen viendo afectadas por el conflicto armado.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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