Girón, epicentro de la fe y el turismo religioso en Santander durante Semana Santa

El municipio de Girón se consolida como uno de los principales epicentros de la Semana Santa en Santander, con una variada programación que combina tradición religiosa, cultura y turismo, atrayendo a miles de visitantes durante esta temporada.

En Girón, Santander, la guardia romana se alista para salir en la tradicional Procesión del Silencio, uno de los actos más representativos de este Jueves Santo. Autoridades reportan alta afluencia de visitantes en este destino religioso. #VocesySonidos pic.twitter.com/W9Nmbe6wYe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 2, 2026

Entre las actividades más representativas se encuentra la visita a templos, una práctica tradicional del Jueves Santo en la que fieles recorren varias iglesias del casco antiguo en un ambiente de recogimiento y oración.

Este recorrido suele iniciar en la Basílica Menor Santuario Señor de los Milagros, uno de los principales referentes religiosos del municipio.



A esto se suman las procesiones que recorren las calles empedradas y blancas, entre ellas la Procesión del Silencio, y La Guardia Romana, uno de los actos más emblemáticos, donde el respeto y la reflexión marcan el paso de los feligreses.

Estas actividades hacen parte de una tradición que se mantiene viva y que convoca tanto a la comunidad local como a turistas.

El secretario de Desarrollo Social de Girón, Jhonatan Díaz, destacó que el municipio se ha preparado para recibir a los visitantes con una oferta integral.

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“Somos un destino turístico religioso, pero también contamos con una oferta gastronómica y cultural para que los turistas disfruten de esta experiencia, como el museo de los nazarenos con piezas de hace 300 años para visitar”, señaló.

El funcionario indicó que son más de 50.000 personas, quienes no solo participan en las actividades religiosas, sino que también recorren las calles coloniales y hacen parte de la agenda cultural.

Asimismo, explicó que existe una articulación con las iglesias, las procesiones, los eventos culturales y la guardia romana para garantizar una celebración organizada.

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Además, durante la Semana Santa se desarrollan viacrucis, peregrinaciones y eventos litúrgicos que fortalecen el carácter espiritual del municipio, consolidándolo como un destino turístico religioso de gran importancia en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a vivir estas celebraciones con respeto y responsabilidad, mientras se mantienen operativos de seguridad y acompañamiento institucional para garantizar el orden y la tranquilidad durante cada una de las actividades programadas.