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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Girón, epicentro de la fe y el turismo religioso en Santander durante Semana Santa

Girón, epicentro de la fe y el turismo religioso en Santander durante Semana Santa

Procesiones, visita a templos y una amplia agenda cultural congregan a miles de fieles en uno de los destinos más visitados del departamento.

Basílica Menor de Girón, Santander.
Basílica Menor de Girón, Santander.
Imagen del municipio. Basílica Menor de Girón, Santander
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 2 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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