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Estos son los recorridos especiales que tendrá el Baq Tour durante Semana Santa

La principal novedad para esta temporada es la incorporación de una parada especial en la Catedral Metropolitana, programada exclusivamente para la salida de las 9:30 de la mañana.

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