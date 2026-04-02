Estos son los recorridos especiales que tendrá el Baq Tour durante Semana Santa

El bus turístico de Barranquilla, Baq Tour, ha diseñado una programación especial esta Semana Santa para que los turistas vivan la fe y la historia de la ciudad desde sus calles. Con tres horarios de salida y paradas en puntos emblemáticos, esta iniciativa busca resaltar la riqueza patrimonial del departamento en el marco de las festividades religiosas.



Un recorrido por la fe y la historia

La principal novedad para esta temporada de Semana Santa es la incorporación de una parada especial en la Catedral Metropolitana, programada exclusivamente para la salida de las 9:30 de la mañana.

En este punto, los usuarios tendrán la oportunidad de bajarse del bus para “conocer la historia del templo” y apreciar su imponente arquitectura. Además, el trayecto permitirá a los pasajeros transitar por la carrera 50, en el tradicional sector de Barrio Abajo, brindando una vista privilegiada del Complejo Cultural de la Antigua Aduana.

Estas adiciones complementan el recorrido habitual, que mantiene sus paradas obligatorias en el Museo a Cielo Abierto y la icónica estatua de Shakira ubicada en el Gran Malecón.



Horarios y logística para los visitantes

El servicio contará con tres turnos de salida: 9:30 de la mañana, 2:00 y 4:00 de la tarde. Es importante destacar que los recorridos de la tarde (2:00 y 4:00 de la tarde) operarán bajo el esquema habitual, sin incluir la parada en la Catedral Metropolitana.

Para facilitar el acceso de los ciudadanos, los detalles logísticos se han dispuesto de la siguiente manera:



Valor del tiquete: Se mantiene en $15.000 por persona.

Punto de venta y abordaje: La taquilla está ubicada en el sector Puerta de Oro del Gran Malecón.

Horario de taquilla: Estará habilitada desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

