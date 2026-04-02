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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Lo que sí y lo que no debe hacer en este Jueves Santo 2026 de Semana Santa

Lo que sí y lo que no debe hacer en este Jueves Santo 2026 de Semana Santa

El Jueves Santo es una jornada clave en la Semana Santa que invita a la reflexión, la oración y las tradiciones religiosas que recuerdan la Última Cena de Jesús.

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