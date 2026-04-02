Lo que sí y lo que no debe hacer en este Jueves Santo 2026 de Semana Santa

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El Jueves Santo 2026 es una de las fechas más importantes dentro del calendario de la Semana Santa, un periodo de profunda reflexión para la comunidad católica en el que se conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesucristo: su pasión, muerte y resurrección.
Este día, en particular, marca el inicio del llamado Triduo Pascual y está cargado de simbolismo, tradición y prácticas religiosas que invitan al recogimiento.
Aunque en algunos países se considera el inicio de los días festivos de Semana Santa, su esencia no es vacacional, sino espiritual. Por eso, millones de creyentes en el mundo ajustan sus actividades para vivir esta jornada con mayor introspección.
El Jueves Santo recuerda principalmente la Última Cena de Jesús con sus discípulos, un momento clave en el cristianismo donde se instituyen dos pilares fundamentales: la Eucaristía y el sacerdocio. Además, se resalta el gesto del lavatorio de los pies, que simboliza la humildad y el servicio al prójimo.
De acuerdo con la tradición bíblica, después de esta cena, Jesús se dirige al Huerto de los Olivos, donde ora intensamente antes de ser detenido. Este pasaje es recordado por los fieles como un llamado a la oración y al acompañamiento espiritual.
Entre las celebraciones más representativas de este día se encuentran la Misa de la Cena del Señor, la adoración al Santísimo y la tradicional visita a los siete templos, una práctica devocional que invita a la meditación y el recogimiento.
Durante esta jornada, la Iglesia y los creyentes recomiendan realizar actividades enfocadas en la fe y la reflexión. Entre las principales prácticas destacan:
Este día es considerado ideal para fortalecer valores como la humildad, la solidaridad y el amor al prójimo.
Aunque no existen prohibiciones estrictas universales, la tradición católica sugiere evitar ciertas actividades para mantener el carácter solemne de la fecha:
Más allá de las costumbres, el Jueves Santo 2026 se vive como un día de encuentro interior. La adoración al Santísimo Sacramento y las oraciones de agradecimiento ocupan un lugar central en esta fecha, en la que los fieles buscan fortalecer su fe y su compromiso espiritual.