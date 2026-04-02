Lo que sí y lo que no debe hacer en este Jueves Santo 2026 de Semana Santa

El Jueves Santo 2026 es una de las fechas más importantes dentro del calendario de la Semana Santa, un periodo de profunda reflexión para la comunidad católica en el que se conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesucristo: su pasión, muerte y resurrección.

Este día, en particular, marca el inicio del llamado Triduo Pascual y está cargado de simbolismo, tradición y prácticas religiosas que invitan al recogimiento.

Aunque en algunos países se considera el inicio de los días festivos de Semana Santa, su esencia no es vacacional, sino espiritual. Por eso, millones de creyentes en el mundo ajustan sus actividades para vivir esta jornada con mayor introspección.



¿Qué se conmemora el Jueves Santo?

El Jueves Santo recuerda principalmente la Última Cena de Jesús con sus discípulos, un momento clave en el cristianismo donde se instituyen dos pilares fundamentales: la Eucaristía y el sacerdocio. Además, se resalta el gesto del lavatorio de los pies, que simboliza la humildad y el servicio al prójimo.

Una cruz en la montaña. Foto: Pexels.

De acuerdo con la tradición bíblica, después de esta cena, Jesús se dirige al Huerto de los Olivos, donde ora intensamente antes de ser detenido. Este pasaje es recordado por los fieles como un llamado a la oración y al acompañamiento espiritual.



Entre las celebraciones más representativas de este día se encuentran la Misa de la Cena del Señor, la adoración al Santísimo y la tradicional visita a los siete templos, una práctica devocional que invita a la meditación y el recogimiento.



¿Qué se puede hacer el Jueves Santo 2026?

Durante esta jornada, la Iglesia y los creyentes recomiendan realizar actividades enfocadas en la fe y la reflexión. Entre las principales prácticas destacan:



Realizar actos de servicio, inspirados en el lavatorio de los pies, como ayudar a quienes lo necesitan o realizar obras de caridad.

Participar en oraciones y celebraciones religiosas, especialmente en horas de la tarde o noche.

Conmemorar la Última Cena, recordando el gesto del pan y el vino como símbolo de comunión.

Vivir cenas familiares sencillas, sin excesos, promoviendo un ambiente de paz y unión.

Este día es considerado ideal para fortalecer valores como la humildad, la solidaridad y el amor al prójimo.



¿Qué no se recomienda hacer en Jueves Santo?

Aunque no existen prohibiciones estrictas universales, la tradición católica sugiere evitar ciertas actividades para mantener el carácter solemne de la fecha:



Actividades de ocio excesivo, como discotecas, eventos masivos o consumo de entretenimiento que distraiga del sentido espiritual.

Conflictos o discusiones familiares, promoviendo en cambio el perdón y la reconciliación.

Fiestas, ruidos o celebraciones eufóricas, ya que se busca un ambiente de respeto y silencio.

Excesos en la alimentación o el consumo de carnes rojas, aunque es importante aclarar que la abstinencia de carne es una práctica más propia del Viernes Santo, no del Jueves Santo como regla general.

Más allá de las costumbres, el Jueves Santo 2026 se vive como un día de encuentro interior. La adoración al Santísimo Sacramento y las oraciones de agradecimiento ocupan un lugar central en esta fecha, en la que los fieles buscan fortalecer su fe y su compromiso espiritual.