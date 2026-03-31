¿Cuáles son los días que no se come carne en Semana Santa y por qué?

La Semana Santa 2026 en Colombia se celebra entre el 29 de marzo y el 5 de abril, una de las fechas religiosas más importantes para miles de familias creyentes, que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En estos días, además de las ceremonias religiosas y reuniones familiares, también se mantienen varias tradiciones gastronómicas muy arraigadas en el país.

Una de las más conocidas es la de evitar el consumo de carne roja, especialmente durante los días de mayor recogimiento espiritual. Por eso, durante esta temporada, el pescado suele convertirse en uno de los alimentos más consumidos en los hogares colombianos.



¿Cuáles son los días que no se come carne en Semana Santa 2026?

En la tradición católica, el día principal en el que se evita comer carne es el Viernes Santo, que, en 2026, será el 3 de abril. En esa fecha, muchas familias optan por reemplazar la carne roja por otros alimentos como pescado, mariscos, granos o preparaciones vegetarianas.

Sin embargo, en Colombia muchas personas también extienden esta costumbre al Jueves Santo, al Miércoles Santo o incluso a toda la Semana Santa, según la tradición de cada familia.

Cortes de carnes Foto: Factory Steak & Lobster

¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

La costumbre de no comer carne durante la Semana Santa está relacionada con un sentido de penitencia, sacrificio y respeto religioso. Para muchos creyentes, abstenerse de ciertos alimentos es una manera de acompañar espiritualmente el recuerdo de la pasión y muerte de Jesucristo.



Más que una simple regla alimentaria, esta práctica busca invitar a la reflexión, la sobriedad y el recogimiento, valores centrales de esta celebración. Por esa razón, el pescado se ha convertido con el paso de los años en uno de los platos más tradicionales de estas fechas.



¿Por qué se come más pescado en Semana Santa?

Precisamente por esa tradición, el pescado se ha convertido desde hace décadas en el alimento más consumido durante la Semana Santa en Colombia. Por lo tanto, se ha vuelto bastante popular platos como:



Mojarra frita

Bagre en salsa

Sudado de pescado

Arroz con atún

Cazuelas de mariscos

Sancochos sin carne roja

Además de su valor religioso y cultural, el pescado también terminó consolidándose como una de las preparaciones más tradicionales de esta época en distintas regiones del país.