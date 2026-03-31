En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Banco de la República
Niños rescatados Caquetá
Melgar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / ¿Cuáles son los días que no se come carne en Semana Santa y por qué?

¿Cuáles son los días que no se come carne en Semana Santa y por qué?

La Semana Santa se encuentra cargada de tradiciones importantes y una de esas es el evitar el consumo de carne en fechas específicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad