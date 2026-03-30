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Blu Radio  / Cotidiano  / ¿Cómo preparar la mojarra en Semana Santa? Hay dos recetas muy famosas

¿Cómo preparar la mojarra en Semana Santa? Hay dos recetas muy famosas

El pescado es un plato habitual durante Semana Santa, en especial en familias colombianas. Por eso, conozca cómo prepararlo de forma correcta y deliciosa.

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