¿Cómo preparar la mojarra en Semana Santa? Hay dos recetas muy famosas

Llegó Semana Santa, una de las festividades más importantes de Colombia y con mayor significado para miles de familias. Detrás de esto, hay diversas actividades y celebraciones para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, entre esas, una de las famosas es comer pescado el viernes santo.

Entres los que más se consumen se encuentran el bagre, bocachico, trucha, capaz, nicuro, pescado seco y mojarra, los cuales varían de acuerdo con la región en donde se prepara; por ejemplo, si son zonas cercanas a ríos o lagos, los primeros suelen ser más consumidos, mientras en las ciudades son más otros.

Pescados Foto: Redes sociales

¿Cuál es el pescado más consumido en Semana Santa?

De acuerdo con Valora Analitik, el precio de la mojarra roja en este inicio de Semana Santa se posicionó como uno de los de mayor consumo y demanda en todo el país. Si bien esto no confirma que sea el más consumido, sí lo deja en un sitio como uno del mayor atractivo durante esta semana de celebración.



Estos son los precios de la mojarra

En Corabastos se encuentra en $14.500 el kilogramo.

En almacenes de cadena la libra se encuentra entre $9.000 y $11.000.

En Tiendas D1 se encuentra a $16.700 el kilogramo.

¿Cómo preparar la mojarra? Hay dos recetas muy famosas en Colombia

Durante la semana hay dos formas muy famosas, caseras y deliciosas de preparar este tipo de pescado: frito o sudado, que puede varias en especias y acompañamientos de acuerdo con la región, pero esta es la mejor forma de preparar cada uno:



Receta de mojarra frita

Ingredientes



1 mojarra.

1 cucharadita de sal de ajo.

Pimienta negra.

Harina.

4 dientes de ajo.

Cáscara de limón.

1 litro de aceite vegetal.

Preparación: primero se debe calentar aceite en una sartén honda, ideal para sumergir el pescado. Luego, la mojarra se enjuaga, se seca y se le realizan cortes superficiales en diagonal antes de salpimentarla y pasarla por harina. A continuación, se añaden ajos y cáscara de limón al aceite caliente y se introduce el pescado para freírlo durante unos 15 minutos o hasta que esté completamente cocido. Finalmente, se recomienda retirar la mojarra y colocarla en un colador y sobre toallas de papel para eliminar el exceso de grasa.

Mojarra frita / Imagen de referencia / Foto: Bing Image Creator

Receta de mojarra sudada

Ingredientes



Pescado (mojarra).

Cilantro.

1 cebolla roja.

1 cebolla puerro.

2 dientes ajo.

Limón.

Pimienta de olor, 2 ají,

2 guineos verdes (bananos verdes).

Preparación: cocinar previamente unos guineos verdes en agua con sal durante aproximadamente 40 minutos para acompañar el plato. Por otro lado, se indica cortar la cebolla en pluma y picar finamente el cilantro, la cebolla puerro, el ají y el ajo. Luego, el pescado se coloca en una sartén con un poco de agua, se añaden los vegetales, sal, media cucharada de ralladura de limón y algunas bolitas de pimienta de olor. Finalmente, se deja cocinar a fuego medio durante 15 a 20 minutos hasta que esté listo.