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Lluvias en el comienzo de la Semana Santa generan emergencias en Santander

En las últimas horas se registraron crecientes súbitas en dos quebradas. Las autoridades analizan las zonas para determinar los riesgos a los que se enfrentan las comunidades de zonas aledañas.

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