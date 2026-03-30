Abandonan bebé en hospital de Barranquilla; madre confesó que no podía protegerla de abusos

Hay conmoción en el hospital Niño Jesús de Barranquilla, donde el pasado jueves, en horas de la madrugada, llegó una mujer de escasos recursos con su hija de dos años y medio en brazos. Aunque primero pidió atención para la niña, posteriormente se fue del sitio sin avisar y dejó una nota, escrita a puño y letra, en la que pedía que por favor la cuidaran.

La bebé, quien actualmente está bajo el acompañamiento de una madre sustituta del ICBF, fue dejada al cuidado del cuerpo médico que se encontraba en turno, quienes con dolor descubrieron que la niña tenía marcas en su cuerpo por posible violencia sexual.

Precisamente, la carta que dejó la madre dio pistas de lo que, al parecer, le estaba sucediendo a la menor. Según conoció Blu Radio, la madre escribió que la niña estaba siendo víctima de abuso sexual en su residencia por parte de varios familiares, lo que no solo causó daño en sus partes íntimas, sino que también la habría llevado a contraer una Enfermedad de Trasmisión Sexual (ETS). Esto último está bajo evaluación médica.

En la misiva, la madre no solo reconocía esta lamentable situación, sino que también apuntó que no podía cuidarla de sus familiares, por lo que pedía que por favor otros lo hicieran por ella.



El doloroso relato alertó al equipo en turno, quienes realizaron una valoración de la menor, la cual se encuentra desde entonces bajo hospitalización para estabilizar su condición de salud.

Por lo pronto, desde el ICBF Atlántico aseguran que el caso ya está siendo atendido para garantizar el restablecimiento de los derechos de la niña, aunque desde Policía de Infancia y Adolescencia informaron a Blu Radio que no tenían información del caso. Incluso, dijeron que en el hospital les negaron, el pasado viernes, la recepción de tal paciente.

Al cierre de esta nota, desde Blu Radio se conoció que varias personas se solidarizaron con la condición de la niña y que entregaron prendas de vestir y pañales en donación, pues la menor fue dejada con lo que tenía puesto el día que llegó a la clínica.

