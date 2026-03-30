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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Abandonan bebé en hospital de Barranquilla; madre confesó que no podía protegerla de abusos

Abandonan bebé en hospital de Barranquilla; madre confesó que no podía protegerla de abusos

La menor, al parecer, era víctima de violencia sexual por parte de familiares. Se desconoce si era procedente de Barranquilla o de algún municipio del Atlántico.

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