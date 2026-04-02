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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Qué significa realmente el Jueves Santo? Reflexión de monseñor Rafael de Brigard

¿Qué significa realmente el Jueves Santo? Reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir el Jueves Santo desde el servicio, la Eucaristía y el amor, llevando el sentido del rito a la vida cotidiana con gestos concretos de fe y entrega.

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