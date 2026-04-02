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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Por obras del Metro de Bogotá, el Portal Américas tendrá cierres en sus plataformas

Por obras del Metro de Bogotá, el Portal Américas tendrá cierres en sus plataformas

Debido al avance de las obras del Metro de Bogotá, el Portal Américas de TransMilenio tendrá cierres temporales en sus plataformas durante varios días de abril.

Portal Américas tendrá cierres en sus plataformas.jpg
Portal Américas tendrá cierres en sus plataformas.
Foto: Secretaría de Movilidad, Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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