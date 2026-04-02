Por obras del Metro de Bogotá, el Portal Américas tendrá cierres en sus plataformas

Moverse en Bogotá puede parecer una tarea rutinaria, pues las personas deben salir con tiempo, recargar la tarjeta y tomar el bus de siempre. Sin embargo, cuando hay obras de gran escala como las del metro, la dinámica cambia por completo.

Lo que antes era un recorrido habitual puede convertirse en un trayecto con desvíos, nuevas paradas y ajustes en las rutas. Por eso, anticiparse y revisar los cambios en el sistema de transporte es clave para evitar contratiempos.

En este contexto, TransMilenio anunció modificaciones importantes en uno de los puntos más transitados del suroccidente de la ciudad. Debido al avance de las obras del metro de Bogotá, el Portal Américas tendrá cierres temporales en sus plataformas durante varios días de abril.



Portal Américas tendrá cierres en sus plataformas

De acuerdo con la compañía de transporte, estos cierres se realizarán de manera escalonada para intervenir las tres plataformas principales del portal, lo que implicará cambios en la operación de rutas troncales y alimentadoras. Estas son las fechas de cierres y redistribución de los servicios:

Jueves 2 y viernes 3 de abril: cierre de Plataforma 3

Durante estos días, la operación se reorganiza así:



Plataforma 2: servicios M51, B28, J23 y ruta fácil 5; alimentadoras 9-11, 9-7, 9-9 y 9-8.

Plataforma 1: servicios B26, A60 y E32; alimentadoras 9-5, 9-1, 9-2, 9-4 y 9-10.

Habrá cierre temporal de plataformas del Portal Américas. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Sábado 4 y domingo 5 de abril: cierre de Plataforma 2

Con la plataforma 2 fuera de servicio:



Plataforma 3: servicios B26, B28 y J23; alimentadoras 9-8, 9-9, 9-5 y 9-2.

Plataforma 1: servicios M51, A60, E32 y ruta fácil 5; alimentadoras 9-1, 9-7, 9-4 y 9-10.

Sábado 11 y domingo 12 de abril: cierre de Plataforma 1

Finalmente, los cambios serán:



Plataforma 3: servicios E32, B26 y B28; alimentadoras 9-1, 9-8, 9-9, 9-5 y 9-2.

Plataforma 2: servicios M51, A60, J23 y ruta fácil 5; alimentadoras 9-11, 9-7, 9-10 y 9-4.

Adicionalmente, TransMilenio explicó a sus usuarios que la ruta alimentadora 9-3 Bosa Libertad traslada su operación al Portal Sur y los servicios A61, B26, B28 y M51 no operan domingos ni festivos.

