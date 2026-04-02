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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Campesinos en Cumbitara huyen ante temor de confrontaciones armadas entre grupos ilegales en Nariño

Campesinos en Cumbitara huyen ante temor de confrontaciones armadas entre grupos ilegales en Nariño

La situación ha generado desplazamiento forzado en el que hay niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas de la tercera edad,

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