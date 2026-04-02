Campesinos en Cumbitara huyen ante temor de confrontaciones armadas entre grupos ilegales en Nariño

“Deben abandonar la zona porque no respondemos por lo que les pueda pasar”, fue la orden que recibieron de parte de integrantes del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) las más de 200 familias de siete veredas de la zona rural del municipio de Cumbitara, tras advertir que ese grupo intenta copar esa zona de la cordillera en el norte de Nariño.

Blu Radio dialogó telefónicamente con un habitante de la zona que, por temor a represalias, pidió mantener en reserva su identidad. Señaló que los campesinos solo tuvieron unos minutos para empacar una muda de ropa y poner a salvo sus vidas, pues aseguran que el grupo armado ilegal intenta llegar hasta el corregimiento de Sidón a través del sitio conocido como El Baldío, una zona enclavada en la cordillera Occidental.

El labriego indicó además que entre las familias desplazadas hay niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas de la tercera edad, quienes llegaron por sus propios medios hasta la cabecera del corregimiento de Sidón, donde fueron instalados en una escuela y un salón comunal.

Los campesinos tienen miedo y no quieren hablar porque, según dicen, desde el 23 de marzo comenzaron a llegar los combatientes de ese grupo. También manifiestan que el pasado domingo se registró un altercado entre integrantes del grupo armado ilegal y algunos líderes de la zona, lo que agravó la situación.



Las familias de las veredas Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín aseguran que hace dos años vivieron una situación similar. Sin embargo, temen que ahora el conflicto armado se extienda y que no puedan regresar pronto a sus parcelas, fincas y viviendas, donde todo quedó a merced del grupo ilegal.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado sobre la difícil situación de los habitantes de la zona rural de Cumbitara, en Nariño, e hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para evitar una tragedia. La entidad pidió a los grupos armados cesar de inmediato los combates y las afectaciones a la población civil, y solicitó a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, así como a la Unidad para las Víctimas y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), activar medidas y protocolos para acompañar a las comunidades afectadas y apoyar a las autoridades territoriales.

Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates prolongados entre grupos armados ilegales, lo que pone en grave riesgo a la población civil.



Desde el 23 de marzo, comunidades de varias veredas han tenido que abandonar sus hogares y se han refugiado en… pic.twitter.com/C2tZvCz9Ot — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 2, 2026

Para el municipio de Cumbitara, la Defensoría del Pueblo emitió en 2024 la Alerta Temprana 008, en la que advirtió el riesgo inminente derivado de la disputa por el control territorial y poblacional entre el Frente Franco Benavides —del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al disidente Estado Mayor Central de las extintas Farc— y la presunta alianza conformada por el Frente Comuneros del Sur (en ese momento parte del ELN), la disidencia Segunda Marquetalia y las autodenominadas AUN.

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El actual escenario evidencia la evolución del riesgo, que se ha materializado debido a la disputa territorial entre grupos armados. La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará con el monitoreo permanente de la situación en el territorio, así como con el acompañamiento a las comunidades afectadas en Cumbitara que puedan resultar perjudicadas por los enfrentamientos armados en esta zona de Nariño.