Caso Uribe Turbay: FEVCOL pide a la JEP expulsar y emitir orden de captura contra alias ‘Yaco’

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz fue presentado un incidente de incumplimiento contra Kendry Téllez Álvarez, alias 'Yaco' o 'Yacopí', exintegrante del Frente 53 del Bloque Oriental de las extintas FARC, por presuntamente incumplir las condiciones establecidas para permanecer en ese sistema de justicia transicional. Alias 'Yaco' contaba con libertad condicional y se había sometido a la JEP desde el 2018.

La solicitud fue presentada por Sergio Álzate, representante judicial de víctimas de la Federación de Víctimas de Terrorismo en Colombia (FEVCOL) quien pidió iniciar de manera urgente el proceso para verificar si el compareciente ha incumplido sus compromisos con la verdad, la reparación y la no repetición.

“Solicito como medida inmediata la suspensión de todos los beneficios y la orden de captura preventiva, mientras se decide el incidente, dado el riesgo para la sociedad, la gravedad de los hechos y la evasión del sistema. De conformidad con los hechos expuestos, el marco normativo aplicable y el análisis realizado, resulta evidente que el compareciente Kendry Téllez Álvarez, alias 'Yaco' o 'Yacopí', ha incurrido en un incumplimiento grave, reiterado y estructural del régimen de condicionalidad que rige su permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, señaló el representante.

Según el documento, entre las razones para solicitar el incidente se encuentran la presunta reincidencia en conductas delictivas, la posible vinculación a estructuras armadas ilegales posteriores al Acuerdo de Paz, su incomparecencia ante la jurisdicción y las dificultades para ubicarlo. Además, se menciona su presunta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho que habría ocurrido después de su sometimiento al sistema transicional.



“Particularmente grave resulta la atribución de participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho que, de confirmarse, no solo constituye un delito de extrema gravedad, sino que representa la negación absoluta del compromiso de no repetición, eje estructural del modelo de justicia transicional”, agregó.

De acuerdo con la solicitud, estos hechos podrían constituir una ruptura del régimen de condicionalidad que permite a los excombatientes acceder a beneficios jurídicos dentro de la JEP. Por esta razón, FEVCOL le pidió a la jurisdicción evaluar su permanencia en el sistema y determinar si alias ‘Yaco’ perdería estos beneficios.