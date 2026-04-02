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Blu Radio  / Nación  / Caso Uribe Turbay: FEVCOL pide a la JEP expulsar y emitir orden de captura contra alias ‘Yaco’

Caso Uribe Turbay: FEVCOL pide a la JEP expulsar y emitir orden de captura contra alias ‘Yaco’

Alias 'Yaco' contaba con libertad condicional y se había sometido a la JEP desde el 2018.

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