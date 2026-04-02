En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Más de 7.800 internos en medicina han recibido pagos mensuales durante este año por el MinSalud

Más de 7.800 internos en medicina han recibido pagos mensuales durante este año por el MinSalud

La entidad aseguró que el reconocimiento y giro de la remuneración depende del cumplimiento de condiciones definidas en la normatividad vigente y por la información compartida por las universidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad