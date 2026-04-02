Más de 7.800 internos en medicina han recibido pagos mensuales durante este año por el MinSalud

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, desde enero de 2026, ha realizado pagos mensuales de remuneración a más de 7.800 internos de medicina en todo el país. Esto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025 y la Resolución 000010 de 2026.

De acuerdo con el balance entregado por la entidad, con corte al 25 de marzo de 2026 se han efectuado 7.881 pagos correspondientes al mes de enero, lo que representa el 99,8 % de los beneficiarios. Asimismo, señaló que, para febrero, se registraron 7.832 pagos, equivalentes al 99,5 %, mientras que en marzo se han realizado 7.631 giros, alcanzando el 98,6 %.

El ministerio aseguró que estos avances se hacen con el objetivo de garantizar de manera progresiva, ordenada y transparente la remuneración de los internos de medicina, en coordinación con las Instituciones de Educación Superior (IES) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Además, durante una mesa de trabajo realizada el 31 de marzo, se acordó que el ministerio pondrá a disposición de las universidades la información sobre los pagos ya efectuados. Esto permitirá que cada estudiante consulte su situación particular y, en caso de requerir aclaraciones, pueda gestionarlas inicialmente ante su institución educativa.



Asimismo, la entidad aseguró que el reconocimiento y giro de la remuneración depende del cumplimiento de condiciones definidas en la normatividad vigente. Entre los principales requisitos para que los internos puedan acceder a este pago, se encuentran la correcta postulación en el sistema, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral y el pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) como cotizante independiente tipo 73.

Asimismo, la entidad aclaró que los aportes solo se reconocen desde la fecha de afiliación efectiva al sistema. En los casos donde no exista afiliación o el pago de la PILA sea incompleto, únicamente se reconoce el valor correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente, sin reembolso de aportes.



¿Y los pagos que faltan?

Por otro lado, el ministerio explicó que los pagos que aún no se han efectuado obedecen principalmente a situaciones como la falta de postulación, ausencia de afiliación al sistema de seguridad social, inconsistencias en la información reportada, errores en datos bancarios o novedades activas registradas por las instituciones educativas. Explicó además que, en este proceso, las universidades cumplen un papel clave, ya que son las responsables de reportar mensualmente a los internos beneficiarios, validar la información y hacer seguimiento al estado de cada pago. Por su parte, el Ministerio planifica los giros, ordena los pagos a la Adres y brinda asistencia técnica para resolver inconvenientes.

Finalmente, la cartera de Salud aseguró que continuará fortaleciendo la coordinación con las instituciones educativas para avanzar en los pagos pendientes y asegurar la implementación completa de esta medida en el país.