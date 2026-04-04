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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alteración del orden público durante procesión religiosa generó temor en Florida, Valle del Cauca

Alteración del orden público durante procesión religiosa generó temor en Florida, Valle del Cauca

Autoridades investigan el caso.

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