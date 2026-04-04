Alteración del orden público durante procesión religiosa generó temor en Florida, Valle del Cauca

En el municipio de Florida, Valle del Cauca, se vivieron momentos de pánico. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la comunidad denunció un intercambio de disparos y enfrentamientos, presuntamente entre bandas delincuenciales, durante una procesión religiosa.

Según versiones preliminares, la confrontación ocurrió mientras decenas de personas participaban en la actividad, entre ellas niños y adultos mayores, quienes tuvieron que buscar refugio de inmediato para proteger sus vidas. Tras lo ocurrido, las autoridades llegaron hasta el lugar con el fin de controlar la situación.

Sin embargo, ante esta situación, la Alcaldía de Florida, a través de un comunicado, informó que "tras realizar una verificación exhaustiva con los organismos de seguridad, se confirma que no se presentaron hechos de violencia, heridos, ni víctimas fatales durante la procesión que recorría la calle 10. Lo sucedido se trató de un fenómeno de reacción de cadena provocado por ruidos y gritos aislados en sectores cercanos, lo que generó momentos de angustia e incertidumbre".

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles sobre lo sucedido y las acciones que se adelantan frente a este hecho que generó preocupación entre la comunidad.